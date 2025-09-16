大師出馬！「來歸仁食辦桌」再度登場 古早味手路菜物超所值

「來歸仁食辦桌」活動邀請在地知名總舖師蘇嘉進（左）與施宗泰聯手掌廚。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/16 13:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「總舖師故鄉」之稱的台南歸仁區，將再推出食辦桌活動，公所邀請當地資深名廚蘇嘉進與施宗泰聯袂獻藝，設計系列的古早味手路菜，包含海鮮魚翅羹、清蒸龍虎斑、藥膳豬肚鱉、蒲燒鯛米糕、蠔煌干貝、白芍草蝦，以及黃金蟲草紅棗燉雞等經典的美味佳餚，相當彭湃，今天熱鬧宣傳，市長黃偉哲也現身代言，強調絕對「物超所值」。

今年由大師出馬，經典古早味上菜，連同水果與甜品，每桌10道料理，食材高檔，用料實在，坊間行情近萬元，由於官方有補助，只要特惠價6000元，活動訂於10月17日在仁壽宮前登場，明起開始預購。

「來歸仁食辦桌」從2017年起舉行，邀請轄內優秀的總鋪師掌廚，聯手端出美味佳餚，活動深受各界喜愛，已成為地方盛會，每次開始預訂，幾乎都被「秒殺」，迅速額滿，迴響熱烈，但之前曾因為疫情而中斷過。

公所今天在歸仁文化中心為食辦桌活動熱鬧宣傳，黃偉哲指出，台南入選亞洲十大街頭美食城市，料理功力無庸置疑，在辦桌方面更是犀利，總鋪師切磋、琢磨出最佳菜色，物美價廉，CP值真的很高。

市議員郭鴻儀、吳禹寰、陳皇宇、鄭佳欣，以及歸仁街區繁榮發展協會理事長陳興隆等地方各界都出席，一起行銷，氣氛熱烈，區長朱雅宏說，台南去年400宴、今年四季宴，都深受歡迎，歸仁是總鋪師故鄉，更要共襄盛舉，精采呈現美食之都的辦桌文化。

朱雅宏提到，今年以「傳承在地特色文化、融合防疫知識」為核心，邀請歸仁2位重量級總舖師蘇嘉進與施宗泰，打造結合味蕾記憶與文化溫度的辦桌盛宴，展現傳統手路菜的精髓，更透過現場互動融入登革熱防疫宣導，讓民眾在歡聚中，提升健康意識。

辦桌現場除了美食外，公所也規劃復古風的那卡西表演，以及互動遊戲與有獎徵答等精彩節目，搭配熱鬧廟埕氛圍，帶領大家重溫昔日鄉土情懷，讓晚宴不只吃飯，更是一場兼具情感、文化，以及防疫知識的在地慶典。

蘇嘉進與施宗泰都來自總舖師世家，各有超過半世紀的掌杓經歷，廚藝精湛，堪稱「強強聯手」，2人在首屆活動合作過，也是去年市府觀光旅遊局推出「台南400‧流動的盛宴-來辦桌」系列報導的主角之一。

今天的食辦桌造勢活動中，黃偉哲也帶領大家進行登革熱防疫宣導，提醒落實「巡、倒、清、刷」，他表示，隔壁縣市已出現本土病例，絕對不能輕忽。

歸仁區公所將於明天（17日）上午8時30分起開放「好南入手」線上與現場訂桌，數量有限，額滿為止。

「來歸仁食辦桌」活動將於10月17日登場，市長黃偉哲全力行銷。（記者吳俊鋒攝）

「來歸仁食辦桌」活動即將登場，地方各界熱鬧宣傳。（記者吳俊鋒攝）

「來歸仁食辦桌」造勢活動中，也一併進行登革熱防禦宣導。（記者吳俊鋒攝）

「來歸仁食辦桌」造勢活動中，也一併進行登革熱防禦宣導。（記者吳俊鋒攝）

