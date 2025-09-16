為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    淡江大橋合龍 侯友宜：象徵台灣團結 預告2025跨年煙火秀為背景

    淡江大橋於今（16日）上午舉行合龍典禮，圖為新北市長侯友宜致詞。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/16 13:32

    〔記者羅國嘉／新北報導〕連接淡水與八里的淡江大橋今（15）日完成「閉合節塊」合龍儀式，總統賴清德、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜齊聚見證世界最長「單塔不對稱斜張橋」的重要里程碑。侯友宜表示，淡江大橋不僅能有效分擔交通流量、縮短行車時間，更是凝聚台灣團結力量的象徵，未來將如台北101般成為世界矚目的新指標，並預告2025跨年煙火秀將以大橋為背景，邀全民共享榮耀。

    交通部公路總局長林福山說明，淡江大橋全長約920公尺，主橋橫跨450公尺、橋塔高200公尺，為世界最長的「單塔不對稱斜張橋」。今天合龍後，仍有6項工程須施作，包含鋪面GUSS（高流動性發、零孔隙的鋪面材料）、索力調整、景觀燈柱安裝、塔吊拆除和橋面復原、橋梁載重測試等。未來通車可減少台2線竹圍路段17％及關渡大橋30％交通量、縮短淡水及八里兩地產業活動及通勤距離，約節省25分鐘車程。

    侯友宜說，自2018年2月與當時總統蔡英文共同動工以來，他幾乎每月都親自到淡水巡視進度，確保工程如期推進。淡水、八里兩端風景秀麗，是國內外遊客重要觀光據點，而淡江大橋未來不僅是交通建設，更將成為「台灣的新指標」。

    侯友宜並提到，市府同步推進周邊交通配套，包括沙崙段與中正路路網改善、八里端微型轉運站，以及與中央合作的淡北道路、八里輕軌等，期望縮短淡水至八里行車時間至25分鐘內，並銜接台北港與林口等區域交通樞紐。「這座大橋是媽媽之河上的國際級地標，也是凝聚台灣團結力量的象徵。」並期待未來成為如台北101般的世界級景點。#

    新北市長侯友宜表示，淡江大橋不僅能有效分擔交通流量、縮短行車時間，更是凝聚台灣團結力量的象徵，未來將如台北101般成為世界矚目的新指標，並預告2025跨年煙火秀將以大橋為背景，邀全民共享榮耀。（記者羅國嘉攝）

    連接淡水與八里的淡江大橋今（15）日完成「閉合節塊」合龍儀式，總統賴清德、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜齊聚見證世界最長「單塔不對稱斜張橋」的重要里程碑。（記者羅國嘉攝）

    連接淡水與八里的淡江大橋今（15）日完成「閉合節塊」合龍儀式。（記者羅國嘉攝）

    淡江大橋於今（16日）上午舉行合龍典禮。（記者陳逸寬攝）

