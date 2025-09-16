標榜台灣必買伴手禮！ 網怒檢舉西門町「大鵰燒」斥責︰很噁心

西門町商圈是許多國內外觀光客的必訪景點。（資料照）

2025/09/16 16:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西門町商圈是許多國內外觀光客的必訪景點，現場還販售各式各樣的伴手禮，提供到訪觀光客選購。但近來有網友指出，當地街頭出現以販售男性生殖器為造型的「大雕燒」攤位，且店家還刻意標榜「台灣必買伴手禮」等字樣，引發大批民眾譴責「很噁心」，紛紛向台北市陳情系統網站檢舉。

據了解，有網友在社群平台Threads發文提到，他在西門町街頭看到一個販售「大雕燒」的攤位，店家不僅公然掛出以男性生殖器為造型的商品，還用斗大字體且醒目的招牌標榜「台灣必買伴手禮」、「Taiwan No.1 Souvenir」等廣告宣傳詞，讓他感到「很噁心」，直言這類商品會對孩童教育造成不良影響，甚至給觀光客留下負面印象。

原PO指出，自己是在國中時首次看到這類商品，當時並未覺得有問題，長大後再看才發現商家行為十分不妥，目前已前往台北市陳情系統網站檢舉。事實上，一名居住在南韓的女性脫北者，曾在經營YouTube頻道「北韓的金西雅」發布與同伴來台旅遊的影片，並拍攝到一行人被西門町街上的「大鵰燒」招牌嚇到，並不斷發出驚呼的模樣。

該文在網上掀起熱烈討論，並獲得大批網友共鳴，並一面倒支持檢舉，「不能以什麼妨害善良風俗檢舉還什麼的嗎？」、「最X北的是標榜台灣熱門伴手禮，誰拿到男性生殖器的雞蛋糕會開心」、「這禮拜去看到一堆廣告牌，有夠低俗何況台北還是首都，外國人看到只會覺得蛤，說是台灣伴手禮但根本就沒人在天天吃這個」。

還有其他網友踢爆，在其他觀光景點也有看到販售這類商品的攤販，「九份也有類似的」、「在饒河夜市也有看到有賣，還標榜台灣名產真的很讓人無言」、「士林夜市也有，上次帶中國朋友去逛還看到，對方還以為這是台灣特產」。另有網友直言，這類商品與台灣人文歷史並沒有任何特殊連結，無法理解為何被包裝成台灣伴手禮。

