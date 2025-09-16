淡江大橋歷經7度流標 賴清德咬牙補58億促成通車

賴清德閣揆任內修訂計畫，追加58億才得以順利決標，為停滯不前的淡江大橋工程打通任督二脈。（記者陳逸寬攝）

2025/09/16 13:28

〔記者陳昀／台北報導〕銜接新北市淡水、八里的淡江大橋，今舉行合龍典禮，賴清德總統也前往見證最後一塊閉合結塊吊掛完成的歷史時刻。據了解，淡江大橋歷經多年規劃及7次流標，是賴清德閣揆任內修訂計畫，追加58億才得以順利決標，為停滯不前的工程打通任督二脈。

銜接淡水與八里兩岸的主橋今天完成橋面合龍，交通部公路局力拚今年底完工，明年上半年正式通車，啟用後，預估可分散、舒緩關渡大橋30%車流壓力，淡水民眾前往林口、桃園的車程也能縮短20%，可望帶動地方觀光與產業發展。

回顧淡江大橋的歷史，1980年代首次提出興建計畫，1992年因西部濱海快速公路計畫再度提出興建，直至2010年4月，行政院才核定可行性規畫報告，2014年環保署環境差異分析審查有條件通過，同年10月開工，完成台北港港區臨港大道段，長約460公尺；第二標長度約2590公尺，於2016年動工，淡水端車行箱涵（新民隧道）於2021年7月2日通車，八里端引橋於同年10月25日通車，2次動工剪綵皆由時任總統馬英九、新北市長朱立倫出席。

不過，2017年淡江大橋工程進入難度最高的主橋段（第三標），因橋型特殊、技術門檻高，歷經7次流標，一度陷入停滯。時任行政院長賴清德為確保計畫能順利推動，責成相關部會全面檢討，並核定修正計畫，追加約新台幣58億元經費，讓主橋段在2018年成功決標，終於邁入實質施工階段。

施工廠商工信工程副總裁陳煌銘過去訪談時曾直言，淡江大橋是「不可能任務」，今全國工總理事長潘俊榮在現場也大力稱讚賴總統「有膽識」。工程持續推進，如今淡江大橋已逐步完成關鍵節點的合龍階段，象徵全案即將進入最後衝刺，也在台灣橋梁工程史上寫下新頁。

