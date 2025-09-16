為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    香港居台灣藝人曬帳單喊電費便宜 釣出一票香港人：不懂他們吵啥

    張啟樂表示，他平常只有開一台冷氣，但因為太太懷孕了，所以今年也少了出門，開冷氣時間變長。冷氣示意圖。（資料照）

    2025/09/16 14:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年定居台灣的香港藝人張啟樂，日前發文曬出自家7、8月電費帳單，表示兩個月猛開冷氣下來僅要繳1138元的電費，相較之前他自己一個人住在香港，夏天一個月電費就要500元港幣（約新台幣2000元），真的相差很多。貼文一出也引出不少香港人分享，並質疑「不懂那些人吵什麼？」

    張啟樂日前在臉書粉專發文表示，他平常只有開一台冷氣，但因為太太懷孕了，所以今年也少了出門，開冷氣時間變長，週末更是會不停地開一整天，結果就換來在台灣有史以來的最貴的一次電費，沒想到今年7、8他猛開冷氣，還能夠拿到節電獎勵，兩個月下來的電費，扣掉獎勵1138元，換算成港幣還不到300元。

    張啟樂也說，以前他在香港只有一個人住，夏天一個月電費也要500港幣，「現在台灣的費用，真的比香港差很多。」

    文章PO出後，引發熱議，網友紛紛表示：「藍白不喜歡你這篇文」、「所以說 有些人就是身在福中不知福」、「哈哈台灣小草覺的貴」、「台灣人就是明知已經時薪兩百 卻老想著時薪八十時候的物價水平」、「真的很便宜」；還有香港網友表示：「同香港電費比超平啦（比起香港的電費，這超便宜的啦）」、「所以我作為香港人，看見台灣人整天都在吵說電費很貴，真的很納悶」。

