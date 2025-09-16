再現竹南金色風華，竹南國中入圍教學卓越金質、銀質獎。（校方提供）

2025/09/16 13:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國中教學卓越獎入圍名單出爐，苗栗縣竹南國中以「金色竹南，跨越國際」方案入圍金質、銀質獎，校方課程結合附近歷史文化，並安排學生走訪著名的竹南濕地；學生也透過實作、創意手作將所見所學轉化作品、影像，培養孩子成為「竹南小金人」。

竹南國中校長郭芳江說，校訂課程透過「旅讀竹南」、「生活美學」、「創意科研」、「在地國際」等課程，引導學生探索家鄉的文化與歷史，進而與世界接軌。

「旅讀竹南」由文本閱讀啟動走讀實作，從史蹟探究走進竹南在地，學生走訪中港慈裕宮、中港老街、陳家古厝等建築，感受先民智慧並認識家鄉；「生活美學」則將地方文化元素轉化為創作主題，學生透過舞蹈、服裝走秀、剪輯音樂等融入地方文化元素並轉化為主題，發揮想像力。

「創意科研」則以觀察與實驗為基礎，除走訪濕地，配合魚菜共生課程並培育鱟，觀察生態，學生更製作太陽能車、風車等，將所學運用在實作；在地國際將在地議題結合SDGs永續發展目標，培養孩子面對世界的語言與態度。

郭芳江強調，竹南國中透過這場學習之旅，讓孩子們不僅勇敢走向世界，更能帶著對家鄉的熱愛與自信，迎接未來的挑戰。

