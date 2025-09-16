為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    百年古寺連捐宜蘭18年 受助3寶媽感謝助脫貧

    百年劍潭古寺連捐宜蘭18年，受助3寶媽莊姓婦人（中）現身感謝廟方協助脫貧。（記者王峻祺攝）

    百年劍潭古寺連捐宜蘭18年，受助3寶媽莊姓婦人（中）現身感謝廟方協助脫貧。（記者王峻祺攝）

    2025/09/16 12:59

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「劍潭古寺」號稱台北市最古老寺廟、建廟歷史超過300年的，連續18年、每年捐贈宜蘭縣政府100萬元，扶助弱勢家庭，受助家庭之一的3寶媽莊姓婦人，今天現身感謝廟方，長期協助一家人參與脫貧計畫，讓孩子穩定向學，找回生活自信。

    劍潭古寺總幹事蔡國嶼今天帶領團隊出席宜蘭縣府捐贈儀式，提及劍潭古寺每年捐贈100萬元，支持宜蘭縣府辦理脫貧方案，期望協助弱勢家庭累積人力及經濟資產，在增加社會競爭力後，能夠逐步自立脫貧。

    「脫貧不只是經濟協助，更是給予未來希望的過程！」宜蘭縣代理縣長林茂盛說，感謝劍潭古寺持續18年善舉，讓各項方案得以深化及延續，期盼未來透過公私協力，開創更多脫貧計畫，協助需要幫助的家庭，都能邁向自立。

    受助家庭之一的莊婦說，感謝古寺善款挹注，讓2名小孩分別參加「兒童及少年未來教育與發展帳戶」及「儲蓄夢想，圓夢踏實脫貧計畫」，目前已建立儲蓄習慣，累積安全經濟基礎，提升孩子自信及學習態度。

    她說，穩定家庭經濟後，也帶著小孩參與志工活動，將社會給予的溫暖，化為實際行動回饋出去，感謝大眾愛心義舉，讓家庭能夠重拾希望，期許孩子長大後，把這份善意繼續傳承下去。

    百年劍潭古寺連續18年、每年捐贈宜蘭縣政府100萬元，扶助弱勢家庭，宜蘭縣代理縣長林茂盛（右2）代表受贈。（記者王峻祺攝）

    百年劍潭古寺連續18年、每年捐贈宜蘭縣政府100萬元，扶助弱勢家庭，宜蘭縣代理縣長林茂盛（右2）代表受贈。（記者王峻祺攝）

