麻豆文旦節9/20登場 農創市集感受柚鄉魅力

2025麻豆文旦節20日登場，台南市長黃偉哲行銷正宗麻豆文旦與周邊商品等農特產。（記者王涵平攝）

2025/09/16 13:04

〔記者王涵平／台南報導〕2025麻豆文旦節20日登場，台南市長黃偉哲表示，麻豆文旦因今年風災產量大減至往年的1到2成，供不應求，但還是要透過大量宣傳，為來年量產時打開行銷通路。

南市文旦栽種面積約1076公頃，為全國最大，其中麻豆區為台南最大產區，栽種面積約815公頃。麻豆區公所今辦理文旦節行銷記者會，黃偉哲等各界人士出席，主題「柚佑麻豆.安康曾文」，邀請大家9月20日來曾文市政願景園區參加文旦節活動，吃得滿足、玩得開心。

黃偉哲強調，今年雖因風災導致麻豆文旦產量大減，但農民及市府秉持寧缺勿濫、寧少勿混的心態，拒絕混入他地的文旦，就是要維持麻豆文旦的好品質及名聲，也請消費者認清品牌，唯有台南市政府或農會掛名的「麻豆文旦」，才是正宗台南麻豆的文旦。

9月20日活動現場有「文旦入菜」品嚐區，推出「柚香菜包」與「柚香雞湯」試吃體驗，將文旦的清香融入傳統飲食，帶來獨特風味。「農創市集」集結在地青農與文創品牌，展示文旦加工 品、果乾、手工藝及生活小物，還有文旦、紅柚、白柚等農產周邊商品如沐浴乳、洗髮精、洗面乳、柚子醬等，近期行銷新加坡及澳洲等國外市場，廣受好評。另有「親子互動遊戲」專區，設計闖關與趣味活動，讓孩子們在遊戲中認識文旦與農業，寓教於樂。9月13日、14日舉辦「柚香工作坊」、「麻豆老街巡禮」等活動，深入麻豆文旦產業。

2025麻豆文旦節20日登場，農特產品展售琳瑯滿目。（記者王涵平攝）

