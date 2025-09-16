為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北首創交通安全在地化教案 三重碧華國中推校園自行車考照

    新北市三重區碧華國中推出校園自行車考照制度，提升學生交通安全觀念。（圖由教育局提供）

    新北市三重區碧華國中推出校園自行車考照制度，提升學生交通安全觀念。（圖由教育局提供）

    2025/09/16 12:54

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為讓交通安全觀念從小扎根，新北市教育局根據中央發布的交通安全5階段課程模組，設計適合高中、國中小的在地化教案，方便各校老師參考教學，其中三重區碧華國中推出「校園自行車考照」制度，帶領學生學習騎乘自行車的技巧，遵守交通法規，提升通學安全。

    新北市教育局社會教育科科長夏治強今天在道安會報指出，過去各校自編或改編交通安全教材達234套，但缺乏統一標準，教育部、交通部2023年編纂全國適用的交通安全教育5階段教材，新北市以此為基礎，邀請輔導團依照學區特性、學生通學需求重新編寫教案，研發教學示例，供全市國中小教師選用，1到9年級每年級授課4小時，114學年度將完成高中階段。

    夏治強舉例說，低年級主題為「安全上學我注意」，由老師帶領走出校園，認識生活周遭的交通號誌和危險環境；中年級為「平安行好心情」，實地探查上、放學危險路口；高年級則是「交通安全起步走」，結合戶外教學體驗大眾運輸，並學習乘車禮節。

    夏治強表示，教材皆可依照老師授課需求彈性調整，例如低年級有認識家鄉或社區等課程，透過走出校園的機會，結合交通安全教育，熟悉學校或住家附近的路口、號誌等，並融入地區特色，例如平溪、貢寮有鐵道行經，帶領學生前往真實情境場域，認識平交道、鐵路系統，把月台變成教室。

    三重區碧華國中研發「自行車上路去─安全『感』特色課程，教導學生騎乘自行車，認識自行車構造及學習簡易維修，在校園內設計單車考照地圖，設置標誌、標線，並推出校園自行車考照制度，幫助學生從日常生活建立交通安全觀念。

    新北市設計在地化交通安全教案，針對鐵道行經的區域，帶領學生認識平交道。（圖由教育局提供）

    新北市設計在地化交通安全教案，針對鐵道行經的區域，帶領學生認識平交道。（圖由教育局提供）

    低年級學生由老師帶領，認識校園周邊的道路環境與交通號誌。（圖由教育局提供）

    低年級學生由老師帶領，認識校園周邊的道路環境與交通號誌。（圖由教育局提供）

    新北市三重區碧華國中在校內設計單車考照地圖，繪製標誌、標線。（圖由教育局提供）

    新北市三重區碧華國中在校內設計單車考照地圖，繪製標誌、標線。（圖由教育局提供）

    圖
    圖
    熱門推播