高雄熱氣球雙主場9/27登場 17日開放搶票

高雄熊熱氣球在月世界升空打頭陣。（觀光局提供）

2025/09/16 13:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄愛‧月熱氣球」將於9月27日至29日、10月4日至6日在田寮月世界率先啟航，10月10日至12日接力移師愛河畔，雙主場輪番升空；觀光局今（16日）宣布於明天17日中午12時起，在全台7-ELEVEN超商ibon機台及線上售票系統同步開賣，名額有限。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「高雄愛．月熱氣球」活動今年邁入第5屆，每年都創造不同話題與亮點，今年除了升空體驗，現場更規劃多個熱氣球拍照打卡點，及全新升級的裝置藝術。田寮月世界以奇特的惡地地形聞名，與熱氣球結合宛如置身土耳其卡帕多奇亞，帶來「登月」般的奇幻感受；愛河場則結合城市水岸景緻，讓遊客欣賞高雄風貌。

此外，高達28公尺高的超萌巨大「高雄熊熱氣球」，自去年於愛河首航後深受歡迎，今年初更代表高雄飛向國際，參加泰國「2025清萊聖獅國際熱氣球節」，展現高雄熱情活潑的城市魅力。

觀光局今天宣布，「2025高雄愛‧月熱氣球」熱氣球繫留體驗票價每人500元，9月17日（三）中午12時起，於全台7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統同步販售。

觀光局強調，各場次名額有限，飛行時段將依當日氣候及日出日落條件，由專業飛行團隊評估；上午場約6點至8點、下午場約4點至5點半，所有體驗均以安全為最高原則。

高雄熊熱氣球於愛河畔升空超吸睛。（觀光局提供）

