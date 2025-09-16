世界級地標合龍！淡江大橋展現台灣驕傲及人民韌性 賴清德：榮幸是新北小孩

總統賴清德出席淡江大橋合龍典禮（記者陳逸寬攝）

2025/09/16 13:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕連接淡水與八里的淡江大橋今（15）日舉辦「閉合節塊」合龍儀式，總統賴清德、交通部長陳世凱、新北市長侯友宜等人到場見證世界最長「單塔不對稱斜張橋」合龍。賴清德表示，榮幸身為新北出生成長的小孩，在行政院長任內核定此計畫，如今以總統身分見證合龍，倍感榮幸。這座融合藝術與工程的橋梁，是台灣人民韌性與精神的展現，也是世界級地標與台灣的驕傲，承諾中央與地方將持續攜手推動新北重大建設。

賴清德指出，淡江大橋是一項艱鉅卻極具意義的國家級交通建設，未來可分擔關渡大橋30％流量，減輕台二線竹圍端約17％負載量，讓淡水往返雙北市中心更便捷，透過西濱快速道路連接，甚至能快速抵達桃園機場，兼具地方與國際交通功能。他呼籲國人不只把它視為交通設施，更要當作藝術品欣賞。

賴清德表示，淡江大橋是全台第一座單塔不對稱斜張橋，難度極高。橋塔採3D曲面設計，曾導致7度流標。建材從奧地利運經蘇伊士運河，到紅海即可抵台，但因地緣政治與海盜威脅，被迫繞行非洲好望角，增加兩個月航程；後續選用德國原料、日本技師操刀，如今淡江大橋完工後，將取代曾譽全台第一斜張橋的高屏溪斜張橋。他強調，這座橋不僅是台灣的驕傲，更是世界級的地標，充分體現台灣人民的韌性與精神。

賴清德說，盼行政院、交通部能一棒接一棒。榮幸身為新北出生成長的小孩，在行政院長任內核定此計畫，如今以總統身分見證合龍，倍感榮幸。他承諾，中央與地方不分黨派，會繼續合作推動建設，包括淡江大橋、淡北道路及淡海輕軌等三大新北建設，合計投入逾300億元。他直言，未來中央會持續支持新北市府後續建設。

賴清德補充，新版財政收支劃分法修法後，中央財源可能減少，地方財政更為充裕，未來地方政府須承擔更多責任。他期盼朝野理性討論，找到兼顧中央支援與地方均衡發展的方案，「讓台灣可以長治久安、可長可久」。

淡江大橋於今（16日）上午舉行合龍典禮，圖為淡江大橋主橋塔。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德表示，榮幸身為新北出生成長的小孩，在行政院長任內核定此計畫，如今以總統身分見證合龍，倍感榮幸。這座融合藝術與工程的橋梁，是台灣人民韌性與精神的展現，也是世界級地標與台灣的驕傲，承諾中央與地方將持續攜手推動新北重大建設。（記者羅國嘉攝）

連接淡水與八里的淡江大橋今（15）日舉辦「閉合節塊」合龍儀式，總統賴清德（左2）、交通部長陳世凱、新北市長侯友宜（右3）等人到場見證世界最長「單塔不對稱斜張橋」合龍。（記者羅國嘉攝）

