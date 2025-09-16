為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    畜試所研發精準飼料 讓雞隻頭好壯壯還減碳排、降成本

    畜試所研發精準飼料，讓雞隻育成率不變，還減碳排。（畜試所提供）

    畜試所研發精準飼料，讓雞隻育成率不變，還減碳排。（畜試所提供）

    2025/09/16 12:35

    〔記者楊媛婷／台北報導〕許多雞農養雞會使用有大量粗蛋白的飼料，但粗蛋白過量，產量、肉質營養沒增加，反而會產生更多雞糞，讓雞舍更臭，更增加碳排，農業部畜試所調降飼料中的粗蛋白1至4%，並補充必需胺基酸，讓雞隻碳排量減少逾17%，減少雞糞量逾3%，更讓每公噸飼料費用省至少0.34元。

    飼料中最貴的成分就是粗蛋白，畜試所研發雞隻飼養精準配方，讓雞隻同樣頭好壯壯，畜試所副研究員洪靖崎說明，團隊降低肉雞飼料中的粗蛋白1至4%，並補充必需胺基酸，還能讓雞糞中的氮排放大幅下降，減少幅度達48.6%至67.9%。每隻肉雞每年可減少17.05%的碳排放，且降低1%蛋白質的飼料，每公噸飼料還能省下0.41元。

    應用在土雞方面亦展現良好成效，洪靖崎表示，若飼料減少2%粗蛋白，不影響土雞體重與育成率，還可讓飼料轉換率大幅提高，並減少臭味，數據顯示，糞便的氮減少8.1%，氨氣濃度下降26.3%，每隻土雞碳排放減排率高達12.6%。

    洪靖崎表示，在蛋雞部分，降低蛋雞飼料中的粗蛋白2至4%，對蛋的產量和品質沒有影響，卻能使氨氣濃度降低70.1%，糞便中的氮減少20.7%，每隻蛋雞每年減排率達17.4%，且每公噸飼料也能省下0.39元。

    洪靖崎表示，調整飼料的粗蛋白成分後不影響雞隻肉品與雞蛋的營養，還會減少雞糞產出率超過3%，因雞農處理雞糞都必須委請環保公司運到化肥廠，隨雞糞減少還可另外減少處理成本，並減排，透過精準飼料配方讓雞農省錢還可兼顧減碳。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播