畜試所研發精準飼料 讓雞隻頭好壯壯還減碳排、降成本

畜試所研發精準飼料，讓雞隻育成率不變，還減碳排。（畜試所提供）

2025/09/16 12:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕許多雞農養雞會使用有大量粗蛋白的飼料，但粗蛋白過量，產量、肉質營養沒增加，反而會產生更多雞糞，讓雞舍更臭，更增加碳排，農業部畜試所調降飼料中的粗蛋白1至4%，並補充必需胺基酸，讓雞隻碳排量減少逾17%，減少雞糞量逾3%，更讓每公噸飼料費用省至少0.34元。

飼料中最貴的成分就是粗蛋白，畜試所研發雞隻飼養精準配方，讓雞隻同樣頭好壯壯，畜試所副研究員洪靖崎說明，團隊降低肉雞飼料中的粗蛋白1至4%，並補充必需胺基酸，還能讓雞糞中的氮排放大幅下降，減少幅度達48.6%至67.9%。每隻肉雞每年可減少17.05%的碳排放，且降低1%蛋白質的飼料，每公噸飼料還能省下0.41元。

應用在土雞方面亦展現良好成效，洪靖崎表示，若飼料減少2%粗蛋白，不影響土雞體重與育成率，還可讓飼料轉換率大幅提高，並減少臭味，數據顯示，糞便的氮減少8.1%，氨氣濃度下降26.3%，每隻土雞碳排放減排率高達12.6%。

洪靖崎表示，在蛋雞部分，降低蛋雞飼料中的粗蛋白2至4%，對蛋的產量和品質沒有影響，卻能使氨氣濃度降低70.1%，糞便中的氮減少20.7%，每隻蛋雞每年減排率達17.4%，且每公噸飼料也能省下0.39元。

洪靖崎表示，調整飼料的粗蛋白成分後不影響雞隻肉品與雞蛋的營養，還會減少雞糞產出率超過3%，因雞農處理雞糞都必須委請環保公司運到化肥廠，隨雞糞減少還可另外減少處理成本，並減排，透過精準飼料配方讓雞農省錢還可兼顧減碳。

