桃市「中壢1號」社宅再獲肯定 奪中華建築金石首獎

桃園市「中壢1號」社宅獲中華建築金石獎首獎，桃園市住都中心副執行長戴興達（右）領獎，由交通部次長陳彥伯（左）頒獎。（桃市府都發局提供）

2025/09/16 12:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「中壢1號」社會住宅獲得中華建築金石獎「優良公共建設／優良空間活化類」金石首獎，桃園市住都中心執行長邱英哲表示，感謝評審委員對「中壢1號」社宅於設計、施工及管理上的肯定，桃市府及住都中心將持續結合社宅與多元社福機構，強化以人為本的住宅服務，為宜居桃園再創新篇章。

邱英哲表示，「中壢1號」社宅不論是規劃設計、施工品質或者營運管理各方面均有卓越表現，屢獲專業獎項，連續3年榮獲職安衛優良獎項之外，多次獲得國家卓越建設獎、公共工程金品獎及工程優良獎等多項肯定，此次榮獲中華建築金石首獎，不僅代表桃市府在興建社宅上的創新實力，也展現桃園住都中心對社宅營運管理的用心。

邱英哲表示，「中壢1號」社宅為桃園市規模最大的社會住宅，共有957戶，基地規劃千坪開放公園，保留原生樹林與大片綠地，並導入智慧管理系統與節能減碳設計，取得建築能效1+、黃金級綠建築、銅級智慧建築、無障礙住宅等7項專業認證，體現高效管理與永續發展的雙重目標。

此外，社宅亦整合多元社福設施，包含非營利幼兒園、青創基地、市民活動中心、親子館、托嬰中心及長照機構，提供全齡共融、友善鄰里的生活環境。

桃園市「中壢1號」社宅獲中華建築金石首獎，15日由桃園市住都中心副執行長戴興達代表領獎。（桃市府都發局提供）

