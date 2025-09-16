為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄市場青年創業補助起跑 放寬「全齡創業」最高補助30萬

    高雄市市場青年創業補助計畫說明會，吸引近百人參加。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市市場青年創業補助計畫說明會，吸引近百人參加。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/09/16 12:34

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄市場青年創業補助起跑，經發局宣布放寬至「全齡創業」，只要設籍高雄市年滿18歲以上都可申請，最高補助30萬。

    高雄市經發局昨（15）日於大港創艦新創基地，舉辦「114年度高雄市市場青年創業補助計畫」說明會，吸引近百位市場年輕攤商參加。

    經發局長廖泰翔表示，高雄5年來核定8.34億經費，推動80處市場攤集場的改造與活化，過去幾年並投入近2300萬創業補助，吸引不少鄰近攤位共同申請，形成市場內的「創業生態圈」，許多補助後改造的攤位，更獲得經濟部樂活名攤四星、甚至五星肯定。

    廖泰翔強調，今年為擴大活絡市場經濟，開放全年齡都可以申請，只要設籍高雄市年滿18歲以上，符合相關條件者都可申請，審核通過可獲營業場所裝修或商品包裝設計、數位服務方案、上架電商、網路行銷費用等補助，最高補助30萬，實現「全齡創業」目標。

    高雄市公有市場自治總會理事長吳金池認為，傳統市場非常適合想創業者試水溫，或讓年輕二代接手家業；五星市場龍華市場會長李國祥也說，該市場這幾年有不少年輕攤商，透過創新、創意的經營，刺激傳統市場正向循環越做越好，也帶動原來抱持傳統思維的攤位改變。

    經發局說明，今年度補助金額最高30萬元，若是相鄰攤位可結合成「攤位生態圈」，還有加碼10%-20%不等補助金額，申請即日起至10月31日；此外也同步受理申請新興第一、大寮大發、梓官第一等3個公有市場，共14個攤位作為青年創業試驗市場基地，詳情可上經發局官網查詢。

    鳳山第二市場新住民老闆TONY（右）認為，進入傳統市場創業是融入台灣生活最好的方式。（經發局提供）

    鳳山第二市場新住民老闆TONY（右）認為，進入傳統市場創業是融入台灣生活最好的方式。（經發局提供）

    圖
    圖
