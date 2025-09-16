國家防災日觀摩演練 澎湖中興國小師生認真參演

學生利用護頭套，避免異物高空掉落受傷。（澎湖縣政府提供）

2025/09/16 12:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣位處地震帶，大小地震頻傳，921集集大地震讓台灣民眾心有餘悸，也加強國人防災意識。澎湖縣政府配合「國家防災日」，今（16）日在中興國小校園內辦理全縣觀摩演練，透過地震避難、火災處置，以及防震防災常識宣導等多元模擬情境，讓全校師生在實際操作中學習面對災害的正確應處方式，提升自我保護能力。

澎湖縣長陳光復以大家長身份蒞臨觀摩，展現對防災教育的重視與支持。他對師生演練過程給予高度肯定，從「趴下、掩護、穩住」到有秩序的疏散，每個環節皆確實到位，充分展現學校平日防災教育的落實。他也期許參與及觀摩的師生能成為「防災種子」，將正確的防災觀念、做法與經驗帶回家庭、學校與社區，讓防災意識遍地開花，成為守護家園的重要力量。

請繼續往下閱讀...

陳光復指出，地震災害往往難以預測，借鏡921大地震102秒的劇烈搖晃，造成台灣重大人命與財產損失，足見防災意識的重要。他強調，防災觀念應從小扎根、落實到日常生活，並深植每個人心中。透過國家防災日的演練，讓學童在面臨災害時能臨危不亂、冷靜應變，有條不紊的掩蔽與避難，才能將災害影響降至最低，確保生命安全。

中興國小擔任澎湖防災領頭羊，由校長鄭文健領軍，全校師生參演認真，教育處長林長安、消防局長許文光、澎湖縣議員許國政等人都到場，給予參演師生最實質鼓勵。

馬公中興國小舉行防災演練，各界貴賓到場支持。（澎湖縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法