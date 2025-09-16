台南首座中央社宅「新都安居A」開放申請 首日湧入136件

台南首座中央社宅「新都安居A」開放申請。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/16 12:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家住宅及都市更新中心第3季第2波中央社宅15日正式開放線上申請，南市東區「新都安居A」同步啟用，成為台南市第1處中央直接興建的社會住宅。住都中心今（16）日表示，該案共釋出605戶，統計首日即湧入136件申請，顯示需求熱絡。

住都中心指出，本波社宅配合內政部「婚育宅」政策，針對新婚與育兒家庭給予優惠。凡於申請日前2年內登記結婚、育有學齡前幼兒，或持孕婦健康手冊者，檢附證明經審查合格並中籤後即可優先入住，租期最長達12年。此次並保留20%戶數專供婚育家庭，另設軍警消名額，保障基層軍警消人員及眷屬居住權益。

請繼續往下閱讀...

「新都安居A」共規劃621戶，其中16戶作專案出租，共釋出605戶，並保留至少8%戶數供軍警消申請，房型涵蓋套房、2房及3房，租金含管理費4630元起。

申請受理自即日起至10月14日止，採24小時線上作業，民眾可跨縣市申請。為便利弱勢或無法自行上網者，住都中心亦在台南市政府永華市政中心設置實體據點，並與伊甸基金會、基督教芥菜種會等社福團體合作，提供諮詢與申請協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法