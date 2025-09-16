為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南首座中央社宅「新都安居A」開放申請 首日湧入136件

    台南首座中央社宅「新都安居A」開放申請。（記者洪瑞琴攝）

    台南首座中央社宅「新都安居A」開放申請。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/16 12:39

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家住宅及都市更新中心第3季第2波中央社宅15日正式開放線上申請，南市東區「新都安居A」同步啟用，成為台南市第1處中央直接興建的社會住宅。住都中心今（16）日表示，該案共釋出605戶，統計首日即湧入136件申請，顯示需求熱絡。

    住都中心指出，本波社宅配合內政部「婚育宅」政策，針對新婚與育兒家庭給予優惠。凡於申請日前2年內登記結婚、育有學齡前幼兒，或持孕婦健康手冊者，檢附證明經審查合格並中籤後即可優先入住，租期最長達12年。此次並保留20%戶數專供婚育家庭，另設軍警消名額，保障基層軍警消人員及眷屬居住權益。

    「新都安居A」共規劃621戶，其中16戶作專案出租，共釋出605戶，並保留至少8%戶數供軍警消申請，房型涵蓋套房、2房及3房，租金含管理費4630元起。

    申請受理自即日起至10月14日止，採24小時線上作業，民眾可跨縣市申請。為便利弱勢或無法自行上網者，住都中心亦在台南市政府永華市政中心設置實體據點，並與伊甸基金會、基督教芥菜種會等社福團體合作，提供諮詢與申請協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播