中研院首創植物雙固碳系統 提升固碳效率50％、產量增逾2倍

中研院院院長廖俊智團隊突破植物演化限制，透過合成方式打造植物雙固碳系統，固碳效率增加50%，油脂含量、產量都增加。（記者楊媛婷攝）

2025/09/16 12:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕目前的植物在長期演化下多為三碳植物，並且光合作用下可固碳，但效率有待突破，中研院院長廖俊智團隊透過人工設計，讓三碳植物轉為二碳植物，讓固碳效率提升50%，產量增加逾2倍，油脂含量更高，打破自然植物的固碳機制，該研究登上頂級期刊《Science》。

隨全球暖化，學界投入如何提升減碳、固碳效率，植物可透過光合作用固碳，但光合作用進行的同時，也會釋放二氧化碳（光呼吸作用），另植物也會合成油脂類化合物，也會排出二氧化碳，這些機制都會導致植物的固碳效率降低，廖俊智表示，團隊花20年時間設計人工固碳機制「McG循環」，並且將該機制移植到模式植物「阿拉伯芥」上，發現可和植物原本的光合作用機制偕同運作，並建構出自然界未曾演化出的新「雙固碳系統」，提升固碳效率50%，產量增加2到3倍，並且種子增加、根系更健壯，甚至油脂含量更多。

請繼續往下閱讀...

廖俊智進一步說明該機制，是將植物在光呼吸作用產生的廢棄物「乙醇酸」轉為油脂原料的「乙醯輔酶A」，透過這樣的機轉，就可讓植物原本要排出的1/3的二氧化碳留住並轉化成更多油脂，不過要把這個雙固碳機制移植到模式植物則又是一大挑戰。

中研院農生中心助研究員呂冠箴投入6年時間，才將此雙固碳系統移植到模式植物，呂冠箴表示，該系統移植到阿拉伯芥後，發現不論是短日照、長日照等，在使用同樣肥料等情況下，生長型態都較原始樣態產量大幅增加，也因油脂量、種子量等大幅增加，未來可以作為航空燃油與化學品料源，並且可以解決糧食問題。

廖俊智進一步說明，該研究是首度在植物證實，可透過人工設計在一定條件下讓植物演化速度超越自然演化速度，不過若要應用在農業，性狀穩定非常重要，未來必須持續投入讓性狀穩定，因為這屬於基因轉殖的植物，也要評估後續對環境、生態的影響與衝擊，也必須探討如何在三碳的經濟作物中應用，目前該院會將該系統用在稻米、番茄、蘭花等，他也強調該研究是基礎科學，若要實際應用，還必須至少10年以上的時間，另也因希望可讓學界更廣泛應用，暫時還不會申請專利。

該研究的共同作者植微所特聘研究員吳素幸表示，該研究提供嶄新的視角，讓植物有新的生長調控機制。

中研院打造植物雙固碳系統研究，登上頂尖期刊《Science》，左起中研院植微所特聘研究員吳素幸、中研院院長廖俊智、中研院農生中心助研究員呂冠箴、中研院農生中心主任葉國楨。（記者楊媛婷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法