為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    熱帶性低氣壓最快明生成 氣象署︰後天起需防局部大雨

    今日天氣。（圖為中央氣象署提供）

    今日天氣。（圖為中央氣象署提供）

    2025/09/16 12:09

    〔記者林志怡／台北報導〕入秋後菲律賓東方海面到南海仍有低壓系統發展，中央氣象署預估，最快明後天就會有熱帶性低氣壓生成，並通過巴士海峽、往西進入南海，週四至週六台灣將受其外圍環流影響，易有短延時強降雨發生，南台灣需注意局部大雨，目前也不排除低壓系統增強為颱風。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，目前菲律賓東方海面有一處熱帶擾動，明後2天有機會增強為熱帶性低氣壓，並往西北方向移動，進入巴士海峽區域，在週四、週五最接近台灣，接著持續往西移動進入南海。

    張竣堯表示，目前預估此一低壓系統後續強度發展以熱帶性低氣壓為主，增強幅度有限，僅外圍環流影響台灣，但不排除增強為颱風，且低壓系統通過巴士海峽期間，需注意路徑是否北修、更進一步影響台灣

    明天水氣增加，東半部、屏東地區有局部短暫陣雨，台東、屏東地區有機會出現局部較大雨勢，其他地區多雲，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，夜晚、清晨西半部地區有零星短暫陣雨。

    張竣堯指出，週四至週六受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨發生，其中週四、週五東南部地區、恆春半島有陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率，南部、宜花地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區可能有局部大雨。

    週六南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率。

    週日至下週一東半部地區、恆春半島有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，今天普遍高溫，西半部普遍33至35度，東半部約32至33度，大台北、桃園地區可能有37度局部高溫。

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播