陪伴30年民眾拍照告別！ 台南大林椰道走入歷史

台南大林椰道今日持續移除工程。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/16 11:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風帶來13級強風，台南多處樹倒，但南區大林路上的52棵華盛頓椰子樹與1棵黑板樹依然挺立，彷彿守護社區的老鄰居。然而，這些陪伴居民30載的行道樹，最終仍難逃市府道路改善工程的命運，全數被移除。消息傳出，部分居民趕來拍照告別，記錄下屬於台南的椰林風景。

大林路分隔島的椰樹曾塑造獨特景觀，卻也被批評阻礙公車停靠、車輛臨停不便，甚至枯葉掉落有安全疑慮。地方多年爭取改造，如今獲補助推動，市府決定拆除分隔島、擴大人行道，並改種更具遮蔭的樹種。工務局強調，椰樹修剪困難，生態與降溫效益有限，因此選擇汰換。

然而，護樹公民與部分居民質疑，30年來椰樹未曾釀成嚴重傷人事件，「它們真的傷過誰嗎？」在他們眼裡，椰道不只是綠蔭，更是陪伴社區日常的記憶，值得尋找共存之道。

隨著大型機具進場施工，鋸聲淒厲，椰樹一截截倒下，無言離開。曾經迎風搖曳，迎接日出日落的「大林椰道」，在塵土與嘆息中，緩緩落幕。

台南大林椰道未移除前的面貌。（記者洪瑞琴攝）

台南大林椰樹移除作業先截斷「樹首」再分段移除。（記者洪瑞琴攝）

