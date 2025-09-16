淡江大橋合龍！最後節塊吊掛「120公分落差」 陳世凱曝用意

淡江大橋16日舉行合龍典禮，畫面左側的紅布條處就是目前橋面留下的120公分高低落差。（記者蔡昀容攝）

2025/09/16 12:08

首次上稿 11:45

更新時間 12:08（新增畫面）

〔記者蔡昀容／台北報導〕淡水河口的淡江大橋今天（16日）舉行合龍典禮，最後一塊、66節塊今天吊掛，閉合橋面。交通部長陳世凱表示，淡江大橋設計特殊、施工困難，是最偉大工程之一，感謝總統賴清德在行政院長任內堅持推動，以及中央、地方及民眾各界關注支持。節塊吊掛後，預留與橋面120公分落差，後續將拉抬斜索消除高差，民眾見到落差畫面不必擔心。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德及行政院、交通部、內政部、新北市政府等單位出席典禮。淡江大橋融合英國建築師札哈．哈迪德（Zaha Hadid）設計。大橋主橋全長約920公尺，主跨450公尺，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，完工後將成為國際矚目新地標，並改善淡水、八里與台北港的交通，分流台2線與關渡大橋車流。

淡江大橋在強風、潮汐、複雜水域中完成。陳世凱致詞表示，淡江大橋是最偉大的工程之一，除了設計特殊、施工難度高及交通便利性，也要特別感謝工程團隊克服種種困難，新北市府、民意代表的關心，以及總統賴清德在行政院長任內的支持。

陳世凱指出，主橋段橋型特殊，兩年歷經七次流標，一度討論是否要放棄，時任公路局長、現任交通部次長陳彥伯承擔責任，時任行政院秘書長、現任行政院長卓榮泰居中協調，以及當然擔任行政院長的賴總統，拍板追加50幾億元預算，堅定支持大橋完工，堅持完成新北乃至台灣的重要建設。

陳世凱形容，淡江大橋是最紅直播主，每天都有人關注。他也說明，節塊吊掛後，與橋面會有120公分落差，讓纜繩未來往上拉時能夠平衡，請外界看到合龍畫面不必擔心；另外，為使橋樑能維持120年良好狀態，合龍後續還有許多工作要做，拚明年5月9日舉辦通車典禮、5月12日正式通車。

陳世凱表示，淡江大橋以雲門舞集及淡水暮色為設計元素，通車典禮將邀請雲門舞集到場表演，同時也會舉辦數天藝術活動，邀請民眾來走橋。

交通部說明，八里端最後一個節塊的吊裝完成後，預期會比八里端橋面低約120公分，是結構上的正常現象，後續將透過斜索施拉抬升橋面，消除高差，讓線形平順並與八里端橋面對接，正式完成合龍作業。接下來將進行橋面瀝青舖築、索力調整與塔吊拆除。

淡江大橋計畫經費共230.38億元，其中新北市政府負擔85.66億元，交通部負擔72.37億元，內政部國土管理署負擔72.36億元，預計2026年4月達成通車條件，5月通車典禮。交通部表示，通車前將辦藝術季活動，邀民眾上橋感受大橋之美。

連接新北市淡水與八里的淡江大橋今天舉行合龍典禮，最後一塊橋面、66節塊昨天起逐步吊掛就位，完成閉合。（資料照，記者林正堃攝）

淡江大橋八里端最後一個節塊的吊裝完成（見圖），比八里端橋面低約120公分（圖中紅布條高度差），後續將透過斜索施拉抬升橋面，消除高差。（記者蔡昀容攝）

淡江大橋今（16日）上午舉行合龍典禮。（記者陳逸寬攝）

淡江大橋於今（16日）上午舉行合龍典禮，圖為淡江大橋主橋塔。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法