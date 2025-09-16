為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    檢出禁用農藥！ 日本鮮蜜瓜240公斤退運銷毀

    日本出口「鮮蜜瓜」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

    日本出口「鮮蜜瓜」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

    2025/09/16 11:32

    〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今日公布邊境查驗違規品項，其中1批240公斤的「日本鮮蜜瓜」檢出農藥特安勃，依規定應不得檢出，遭退運或銷毀，另有「菲律賓蛋糕」檢出防腐劑超標、「智利冷凍海膽卵」則檢出重金屬超標。

    北區管理中心主任劉芳銘說明，1批由洋珍國際有限公司進口的「日本鮮蜜瓜」檢出殘留農藥特安勃0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，特安勃應不得檢出，且定量極限為0.01ppm，案內違規商品計240公斤依規定退運或銷毀，食藥署也將針對該業者從加強抽批查驗調整為逐批查驗。

    此外，食藥署統計近半年，從114年3月8日至114年9月8日止，受理產地為日本的鮮蜜瓜，報驗批數為258批，檢驗不合格批數為8批，不合格率為3.1%，違規原因皆為殘留農藥不合格，食藥署已經從114年6月1日起至114年10月31日止，在邊境針對日本的鮮蜜瓜採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

    劉芳銘指出，德來貿易有限公司進口的「菲律賓蛋糕」檢出防腐劑含量不符規定，案內品項檢出防腐劑己二烯酸每公斤1.2克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，糕餅的防腐劑用量以二烯酸每公斤1.0克為限，因此案內品項違規，依規定退運或銷毀。

    劉芳銘說，菲律賓蛋糕半年來同產地、同號列品項計報驗766批，檢驗23批，這次是第1次不合格，但後續食藥署也會對業者進口的相同號列品項從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

    智利冷凍海膽卵重金屬超標

    此外，明治興國際有限公司進口的「智利冷凍海膽卵」檢出重金屬含量不符規定，檢出鎘每公斤2毫克，計200公斤遭依規定退運或銷毀。劉芳銘解釋，海產在養殖過程中，可能會從水域吸收重金屬等物質，有時累積較多，就會出現超標情況。

    劉芳銘表示，今日公布的是過去半年以來首批違規的智利海膽，而先前食藥署已針對明治興國際有限公司採取加強抽批查驗，後續將改採逐批查驗，對於其他智利進口海膽則維持一般抽批。

