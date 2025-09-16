孕婦「子癇前症」高風險危害 花蓮慈院強化花東孕產婦與兒童照護

花蓮慈濟醫院以「東區風險移撥款計畫—花東孕產婦與兒童醫療區域整合照護計畫」舉辦在職教育訓練。（花蓮慈院提供）

2025/09/16 11:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕花東地形南北狹長，醫療資源主要集中在花蓮北區，對於花蓮中南區、東海岸的婦產科醫護人員較為缺乏，花蓮慈濟醫院舉行「花東孕產婦與兒童醫療區域整合照護計畫在職教育訓練」，以辨識孕婦「子癲前症」、「妊娠糖尿病」、「產後憂鬱」等高風險妊娠的實務經歷，希望協助偏鄉醫護及早辨識高風險孕產婦，落實更優質的全人照顧方式，守護花東地區的母嬰。

花蓮慈院今指出，「子癲前症」是一種懷孕期間可能發生的嚴重併發症，通常在懷孕20 週後出現，其特徵為妊娠高血壓合併蛋白尿或水腫，是台灣產婦三大死亡原因之一。高血壓、妊娠高血壓都與子癲前症息息相關，若懷孕大於二十週且有蛋白尿，就可能是子癲前症，一但癲癇發作則就成為「嚴重子癲前症」或「子癲症」，可能會造成顱內出血、肺水腫、肝臟破裂、胎盤剝離等器官受損狀況。

花蓮慈院婦產部主治醫師田謹慈說，遇過已腦出血的子癲前症孕婦，經過努力順利救回媽媽並產下胎兒，產婦也決心好好復健，走回醫院接回自己的寶貝。子癲前症對母嬰都會有傷害，對胎兒極有可能造成胎兒窘迫、生長遲滯、羊水減少、胎兒肺部發育不全、甚至胎死腹中的後果，而治療子癲前症最好的方式就是「生產」，若能將胎兒順利娩出，則可以順利解除危機，花蓮縣孕婦也享有子癲前鎮篩檢費用補助，若篩檢出高風險，也可及早以藥物治療控制。

另外，許多產婦因為產前產後雌激素和黃體素等各種賀爾蒙的激烈變化，以及產後育兒生活形態改變，很多新手媽媽容易罹患產後憂鬱症，精神醫學一般精神科主任吳盈瑩也特別指出「辨識」、「傾聽」和「支持」是幫助有產後憂鬱媽媽最重要的方式。吳盈瑩說，可先以愛丁堡憂鬱量表先評估，超過10分則可能有憂鬱症可能，應請專科醫師協助。花蓮縣社區心理衛生中心的「心理諮商諮詢預約」，是花蓮縣各鄉鎮市衛生所均可使用的資源。

花蓮慈院指出，在花東地區，由於地理環境特殊、資源分布不均，加上孕產婦高齡化及慢性病增加，如何提升在地醫護人員對周產期照護議題的整體認識與臨床應對能力更加重要。「東區風險移撥款計畫—花東孕產婦與兒童醫療區域整合照護計畫」舉辦在職教育訓練，就是讓在地專業人員能就近參與高品質學習課程，不僅有助於更新臨床知識，也促進跨領域、跨單位之合作與交流，課程包括醫師、護理師、專師、助產師等約30多人在花蓮慈院接受訓練。

花蓮慈院精神醫學一般精神科主任吳盈瑩主任教導護理師及產婦的家人，以「辨識」、「傾聽」和「支持」的三項重點，協助有產後憂鬱症困擾的新手媽媽們。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院婦產部主治醫師田謹慈教導臨床醫護人員識別與處理這項孕期高風險的難症。（花蓮慈院提供）

