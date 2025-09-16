今晚國慶焰火試放10條路交管 私房觀賞點曝光

國慶焰火今（16日）晚間8點試放，晚間6點到10點有10條道路交通管制。（圖由南投縣府提供）

2025/09/16 11:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕雙十國慶焰火在南投，今晚8點將試放1000發焰火彈，提前檢測試放和交通狀況，注意晚間6點到10點有華陽路等10條道路交通管制，南投在地民眾討論最佳觀看景點，除易經大學、樹德半山夢工廠，包尾山、永豐納骨堂停車場都是觀賞的景點。

國慶焰火10月10日在貓羅溪畔的道濟禪寺廣場施放，當天會有3萬發焰火彈施放，分12段主題，時間長達40分鐘，由於南投市沒有高鐵、台鐵行經，公車班次也少，屆時湧入10多萬名遊客，將考驗交通的承受力，南投縣府今晚焰火試放，提前測試焰火彈佈置和落焰狀況，也提前演練交通疏導。

今晚南投市有10條道路從晚間6點到10點交通管制，包括：華陽路、環河路、順溪北路、東閔路、營中路、平山坑排水路、祖祠路、育樂路、芳美路及信義街等10個路段；另外綠美橋因限重，晚間7點起也進行管制。

由於南投首度施放國慶焰火，大家都很期待，早早勘查最佳觀賞位置，南投縣府先前就公布易經大學、旺來產業園區2處高處觀賞點。另外也建議可徒步前往平地4處觀賞區，即南投會展中心前後廣場、綠美橋下高灘地、情人橋下高灘地、鄰近華陽路1046巷高灘地。

有陳姓熱心網友也在地方臉書社團，提供他現勘過的私房觀賞點，例如：樹德半山夢工廠、東星屋、鳳山路、永豐納骨堂停車場、國寶中投福座，也有網友認為包尾山可看到焰火加夜景。

據了解，樹德半山夢工廠雙十國慶派對門票已被訂購一空，另包尾山道路較小，上山要注意路況。

陳姓民眾貼出東星屋、鳳山路、今晚墓旁道路拍的照片，可看到道濟禪寺。（圖擷自南投人聊天室2.0備用版，Yi-Chang Chen提供）

