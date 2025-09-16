桃園機場公司招募新人 4類職缺起薪最高達8萬

因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，機場公司招募77名新人，報名簡章預定於9月中旬公告至官方網站。（機場公司提供）

2025/09/16 11:30

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，機場公司近年分階段招募營運人力，114年預計公開甄選77名新進從業人員，其中包括25名無需工作經驗的職缺，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消防類組，起薪最高達8萬元。

機場公司表示，本次徵才規劃工程類（土木、建築、資通、電機、機械）、運輸管理類（營運安全控制、航務、行銷等）、行政管理類（法務、稽核、採購、政風、人資、會計、財務、一般行政）等職務共正取66名，並依身心障礙權益保障法第38條規定，設置保障名額。招募起薪3萬9,160元，最高達8萬240元，表現優異同仁每年薪資成長幅度約3%至5%，竭誠歡迎社會新鮮人或有意投身航空及機場領域考生踴躍報名。

請繼續往下閱讀...

此外，因應桃園機場部份消防救護人員退職及未來第三航廈、第三跑道人力需求，本次特別招募11名消防人力輪值班人力，專職協助航廈營運管理及緊急狀況處理。本次新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、全民英檢初級以上、具備自用小客車駕照；甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段。體能測驗預定於10月底舉辦，包含跑步（3000公尺18分鐘內完成）、舉重（90秒內完成110磅挺舉不著地3次）、負重跑步（背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步）、單槓（90秒內上槓3次）及爬竿（90秒內完成臂力爬竿5公尺）共5項。

機場公司歡迎有志者踴躍報考，完整甄選內容將於9月中旬公告於桃園國際機場官網之「人力資源-人才招募」專區（https://www.taoyuanairport.com.tw/career），測驗日期如有異動，將依機場公司官網及委託辦理試務機構最新公告為主。本次招募預計甄試類組如附件資料。

因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，機場公司招募77名新人，運輸管理類涵蓋營運安全控制、航務管理、行銷推廣等專業領域。（機場公司提供）

因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，機場公司招募77名新人，工程類涵蓋土木、建築、資通、電機、機械等專業類科。（機場公司提供）

因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，機場公司招募77名新人，其中包括11名新進消防員。（機場公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法