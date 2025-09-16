拒設寵物生命紀念園區 台中東勢泰昌里民掛白布條抗議

泰昌里長江國豐（左）與黃姓業者（右）溝通，表明里民拒絕設置寵物生命紀念園區。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕業者規劃在台中市東勢區泰興里石嵙巷設置寵物生命紀念園區，台中市動物保護防疫處等今天到場會勘，當地居民認為園區距離民宅太近，且有污染疑慮，在沿途懸掛白布條，並聚集抗議「堅決反對寵物生命紀念園區」；業者表示，現有焚化設備不會造成空氣等污染，但礙於居民反對，將考慮改以寵物餐廳或寵物園區等方式經營。

台中市動物保護防疫處長林儒良表示，該案為民眾依據農業部「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」申請，經農業部核准，目前依規辦理台中市政府相關單位進行實質審查作業，動保處今天會同辦理現場會勘，並將針對本案可行性、必要性及無可取代性進行評估，強調市府會嚴格把關，並將地方民意列入本案審查的參考依據。

東勢區泰興里長江國豐表示，當地為石岡水壩水源保護區，而且業者設置的寵物生命紀念園區距離民宅僅約5公尺太近，居民擔心焚化寵物遺體有空氣及水污染之虞，而且影響居民日常生活。

附近居民表示，當地以種植水果為主，設置寵物生命紀念園，擔心破壞環境並影響居民身體健康，加上當地多為狹窄的農用產業道路，設置完成後恐造成道路負擔，影響社區交通安全。

黃姓業者表示，依農業部規定，將其3分地申請設置寵物生命紀念園區，園區為複合式，寵物殯葬設施，並有寵物餐廳及寵物公園等，其實現有殯葬設施都可以做到符合環保規定，不會造成空氣等污染，但居民反對，未來將從善如流，改只設寵物餐廳及寵物公園等設施。

業者規劃在東勢區泰昌里設置寵物生命紀念園區的地點。（記者歐素美攝）

東勢區泰昌里居民拉白布條，反對業者在當地設置寵物生命紀念園區。（記者歐素美攝）

