    北市環局攜手5飲料店18門市 每週四自備杯省10元限100杯

    台北市環保局鼓勵民眾自帶環保杯，減少使用一次性飲料杯，與茶湯會、Mr.Wish鮮果茶專家、快樂檸檬、鬍子茶、Moomoo牧牧等5家連鎖飲料店品牌合作，一共18家門市，推出每週四限定自備環保杯享10元優惠好康（每家門市限量100杯）。（台北市環保局提供）

    台北市環保局鼓勵民眾自帶環保杯，減少使用一次性飲料杯，與茶湯會、Mr.Wish鮮果茶專家、快樂檸檬、鬍子茶、Moomoo牧牧等5家連鎖飲料店品牌合作，一共18家門市，推出每週四限定自備環保杯享10元優惠好康（每家門市限量100杯）。（台北市環保局提供）

    2025/09/16 11:16

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局鼓勵民眾自帶環保杯，減少使用一次性飲料杯，與茶湯會、Mr.Wish鮮果茶專家、快樂檸檬、鬍子茶、Moomoo牧牧等5家連鎖飲料店品牌合作，一共18家門市，推出每週四限定自備環保杯享10元優惠好康（每家門市限量100杯）。

    環保局說明，9月18日（四）、9月25日（四）、10月2日（四）、10月9日（四），民眾自備環保杯至貼有活動標示的連鎖飲料店業者門市購買飲品（寄杯不適用），即可享有原有的5元自備杯折扣外，再加上環保局加碼的5元折扣，每杯可現省10元，不僅為荷包省下一筆，也為地球減少一份負擔。

    環保局表示，目前連鎖飲料店業者皆已依據「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」規定，提供自備杯折扣。這次透過與業者合作的加碼活動，期望以實質優惠，吸引更多消費者養成自備容器的消費習慣，讓「自備」從環保選項變成日常標配。

    台北市環保局鼓勵民眾自帶環保杯，減少使用一次性飲料杯，與茶湯會、Mr.Wish鮮果茶專家、快樂檸檬、鬍子茶、Moomoo牧牧等5家連鎖飲料店品牌合作，一共18家門市，推出每週四限定自備環保杯享10元優惠好康（每家門市限量100杯）。（台北市環保局提供）

    台北市環保局鼓勵民眾自帶環保杯，減少使用一次性飲料杯，與茶湯會、Mr.Wish鮮果茶專家、快樂檸檬、鬍子茶、Moomoo牧牧等5家連鎖飲料店品牌合作，一共18家門市，推出每週四限定自備環保杯享10元優惠好康（每家門市限量100杯）。（台北市環保局提供）

