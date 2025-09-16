熟女停經後異常出血 竟是子宮內膜癌第4期

葛裕民主任提醒，女性一旦停經進入更年期，若仍有出血量過多、天數超長等情形，一定要儘早就醫釐清。（記者陳建志攝）

2025/09/16 11:05

〔記者陳建志／台中報導〕58歲張姓婦人停經多年，近月卻出現多次陰道異常出血症狀，直到下腹嚴重疼痛才趕忙就醫，檢查後發現竟是子宮內膜癌且已擴散，評估後決定手術切除子宮、卵巢，同時搭配化療輔助，醫療團隊指出，隨著精準醫療科技進步，同時針對腫瘤的多種關鍵致病途徑或抵抗機制進行治療，可提高療效、延緩抗藥性，讓患者人生重現曙光。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，子宮內膜癌好發於50至70歲女性，但近年來有年輕化趨勢，據統計，國內有7%發生在40歲以下，高風險群包括肥胖、糖尿病、高血壓、未曾生育、長期接受雌激素治療或多囊性卵巢症候群等，具有家族性癌症病史如「林奇症候群」，也會增加罹癌風險。

葛裕民指出，患者透過陰道超音波、子宮內膜切片或子宮鏡等詳細檢查，並以子宮內膜搔刮術在子宮內膜採樣後，確認是子宮內膜癌，正子影像檢查更發現有擴散到骨盆腔淋巴結、肝臟，確認為第4期，相較於早期診斷存活率，第1期患者5年存活率可達90%以上，晚期患者的5年存活率則明顯下降至20~50%不等。

患者得知病情後相當沮喪，同意手術切除子宮、卵巢、輸卵管，手術過程順利，住院期間恢復狀況穩定，考量「基因檢測」在子宮內膜癌的治療決策扮演越來越重要的角色，可協助風險分級並挑選最合適治療策略，因此手術後安排患者接受檢測。

最終確認腫瘤組織有配對修復系統MMR缺失，醫療團隊決定合併化療藥物包括鉑類與紫杉醇，並結合免疫療法施打「免疫檢查點抑制劑」，藉此改善療效，對患者而言是一大福音，目前已順利出院，正持續治療中。

葛裕民提醒，女性一旦停經進入更年期，若仍有出血量過多、天數超長等情形，一定要提高警覺，「千萬不要鐵齒認為沒有大不了」，因為週期太密集或出血量大，都有可能是子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤、子宮內膜異常增生或子宮內膜癌造成，只要能早期發現，治癒率都極高。

為確認子宮內膜癌是否擴散，醫生必要時會安排正子攝影檢查。（記者陳建志翻攝）

