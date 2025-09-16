為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    迎台中嬌客 李四川「鵝子」、「女鵝」兩度逃家

    台北市副市長李四川今年4月代表到台中市「娶」回兩隻黑天鵝小碧「鵝子」與小湖「女鵝」。（圖擷取自李四川臉書）

    台北市副市長李四川今年4月代表到台中市「娶」回兩隻黑天鵝小碧「鵝子」與小湖「女鵝」。（圖擷取自李四川臉書）

    2025/09/16 11:00

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川今年4月代表到台中市「娶」回2隻黑天鵝小碧「鵝子」與小湖「女鵝」，安置在內湖區碧湖公園，台中市長盧秀燕也稱讚「嫁得真好」；民進黨台北市議員何孟樺卻發現，黑天鵝到碧湖公園4個月內，居然逃脫了2次。公園處表示，6月因湖岸工程導致水位降低，黑天鵝游出圍網；7月則疑似躲入箱涵，雖一度失蹤，最後仍自行回到圈養範圍。

    何孟樺說，7月底接獲民眾陳情說黑天鵝多次逃脫，她向公園處確認後發現，2隻天鵝分別在6月18日、7月10日脫逃，公園處派出人力搜尋，但只有6月18日那次順利找回，7月10日那一次找了2天，黑天鵝在12日自行現身。

    公園處說明，6月因湖岸工程導致水位降低，黑天鵝游出圍網，隨後送回；7月則疑似躲入箱涵，雖一度失蹤，最後仍自行回到圈養範圍。公園處強調，後續將持續檢討設施，確保黑天鵝安全。

    何孟樺質疑，公園處圈養黑天鵝，卻沒有辦法掌握行蹤，照顧管理顯然出了問題。追查發現，公園處不只沒有像秋紅谷一樣，配置專業飼育員、監視器，就算找了動物園、獸醫給予專業建議。仍有許多建議沒有採納：包括5月13日，動物園建議紀錄食量，巡查紀錄表直至8月，才有食畢或倒除的簡易紀錄，無法對食量有準確紀錄，甚至也沒有動物園建議的體重紀錄。

    台大獸醫健康檢查報告顯示，2隻鵝血液中的鈣含量偏高。推測與攝取高蛋白之中雞飼料有關。並考慮脫水問題，建議改以天鵝專門商業飼料輔以一半深色切碎葉菜類，以補充水分。然公園處仍奉行每日餵食2次，每次600公克乾飼料，下雨方加給空心菜300公克，沒下雨1週給2天空心菜的給食方針等。

    何孟樺強調，無論是動物園的建議還是台大獸醫健檢報告，都建議公園處為黑天鵝設置休憩小屋，以供黑天鵝遮陽、遮風避雨、躲避危險、夜間休憩。但是，黑天鵝移居碧湖公園已4個月，休憩小屋仍僅於規劃作業，尚未施作。川伯的「鵝子」、「鵝女」不只是台北市與台中市地方情誼的象徵，也是我們蔣萬安市長與盧秀燕市長「姐弟同心」的象徵「迎娶」時風風光光，照顧卻十分兩光？

    公園處表示，已完成圈養範圍圍網設置，並將依評估結果考慮增設監視器。至於遮陽設施，將改以設計休憩小屋取代傳統遮陽棚，讓黑天鵝能休息或躲避危險。

    台北市副市長李四川今年4月代表到台中市「娶」回兩隻黑天鵝小碧「鵝子」與小湖「女鵝」。（圖擷取自李四川臉書）

    台北市副市長李四川今年4月代表到台中市「娶」回兩隻黑天鵝小碧「鵝子」與小湖「女鵝」。（圖擷取自李四川臉書）

    炎炎夏日，兩隻黑天鵝窩在九曲橋下躲避陽光。（圖擷取自何孟樺臉書）

    炎炎夏日，兩隻黑天鵝窩在九曲橋下躲避陽光。（圖擷取自何孟樺臉書）

