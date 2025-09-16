公館圓環拆除扯到左營南門圓環路型改造 網友論戰高市府澄清

新台17線南段三期工程，舊城南門古蹟會原址保留。（記者葛祐豪攝）

2025/09/16 10:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北公館圓環拆除及地下道填平工程，引發爭議，有媒體指「高雄左營南門圓環也要拆，且工期長達14個月?」引起網友誤解而口水戰。高市新工處澄清，這是配合新台17線南段三期工程，取消南門圓環並非拆除，改設一般十字路口，舊城南門古蹟也會原址保留；工期14個月是指左營必勝路到南門圓環約0.6公里的整個工程。

近日有媒體報導「高雄左營圓環要拆了！改十字路口、施工14個月」，由於適逢台北公館圓環拆除爭議，引起網友論戰，有人擔憂「為何拆除古蹟?」、有人拿台北類比，酸說「14個月拆除一個圓環，高雄市的公共工程好像都比其他縣市來的久?」

請繼續往下閱讀...

事實上，六路口交錯「迷宮式」交通動線的南門圓環，並沒有拆除，而是進行路型調整改造，這是配合新台17線南段三期工程，與「見城計畫」配合施作，預計取消南門圓環、改設一般十字路口；見城步道也會進一步從勝利路段延伸至舊南門，舊城南門古蹟也會原址保留。

至於工期長達14個月，新工處表示這是指新台17線南段三期、由左營必勝路到南門圓環約0.6公里的整個工程，預計於今年10月下旬動工，力拚2026年底前完工，工程同時改善人行環境、新增52格汽車停車格，地下的中華電信等管線，也需隨路型改變而調整。

對於外界擔憂施工期間是否影響交通?新工處表示目前該處為雙向2（快車道）+2（慢車道），施工期間維持2+2，將衝擊減到最小。

左營南門圓環路型改造前（上）、後（下）對照圖，新工處指有五大優勢。（新工處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法