為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公館圓環拆除扯到左營南門圓環路型改造 網友論戰高市府澄清

    新台17線南段三期工程，舊城南門古蹟會原址保留。（記者葛祐豪攝）

    新台17線南段三期工程，舊城南門古蹟會原址保留。（記者葛祐豪攝）

    2025/09/16 10:56

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北公館圓環拆除及地下道填平工程，引發爭議，有媒體指「高雄左營南門圓環也要拆，且工期長達14個月?」引起網友誤解而口水戰。高市新工處澄清，這是配合新台17線南段三期工程，取消南門圓環並非拆除，改設一般十字路口，舊城南門古蹟也會原址保留；工期14個月是指左營必勝路到南門圓環約0.6公里的整個工程。

    近日有媒體報導「高雄左營圓環要拆了！改十字路口、施工14個月」，由於適逢台北公館圓環拆除爭議，引起網友論戰，有人擔憂「為何拆除古蹟?」、有人拿台北類比，酸說「14個月拆除一個圓環，高雄市的公共工程好像都比其他縣市來的久?」

    事實上，六路口交錯「迷宮式」交通動線的南門圓環，並沒有拆除，而是進行路型調整改造，這是配合新台17線南段三期工程，與「見城計畫」配合施作，預計取消南門圓環、改設一般十字路口；見城步道也會進一步從勝利路段延伸至舊南門，舊城南門古蹟也會原址保留。

    至於工期長達14個月，新工處表示這是指新台17線南段三期、由左營必勝路到南門圓環約0.6公里的整個工程，預計於今年10月下旬動工，力拚2026年底前完工，工程同時改善人行環境、新增52格汽車停車格，地下的中華電信等管線，也需隨路型改變而調整。

    對於外界擔憂施工期間是否影響交通?新工處表示目前該處為雙向2（快車道）+2（慢車道），施工期間維持2+2，將衝擊減到最小。

    左營南門圓環路型改造前（上）、後（下）對照圖，新工處指有五大優勢。（新工處提供）

    左營南門圓環路型改造前（上）、後（下）對照圖，新工處指有五大優勢。（新工處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播