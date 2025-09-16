屏東崁頂百年古厝「圍內靜好」奪國際雙金 低碳藝文魅力驚艷全球

屏東崁頂百年古厝「圍內靜好」勇奪國際雙金。（圖由屏縣府提供）

2025/09/16 10:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉圍內村的百年古厝「圍內靜好」，在「屏東縣社區規劃師駐地輔導計畫」推動下，以「地方創生×社區活化×低碳旅遊」為核心，成功將老宅化身藝文新地標，榮獲2025年法國設計獎室內設計類金獎及美國謬思設計獎室內設計類金獎。這座逾80年歷史的老屋，承載在地文化記憶，透過低碳設計與在地工藝，展現傳統與現代交融的獨特魅力，為屏東在國際舞台再添光彩。

「圍內靜好」原為地方老鄉長的書房與私宅，擁有濃厚藝文底蘊。改造計畫分2期進行：第1期改善通行動線，鋪設步道、增設戶外座椅，打造舒適的戶外空間；第2期修復古厝牆面，導入自然採光，保留榻榻米與原家具，融入竹編屏風與藝術彩繪牆，讓空間兼具傳統韻味與現代美學。戶外並設置自行車區與低碳旅遊意象裝置，串聯崁頂鄉旅遊動線，成為環境教育與社區交流的重要據點。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米表示，縣府攜手樹德科技大學與社區規劃師，將「圍內靜好」從老屋升級為居民與旅人共享的藝文場域。設計上採用低碳材料與在地工藝，延續永續理念，讓空間重獲新生。啟用後，這裡不僅是居民泡茶聚會的日常場所，也成為周邊鄉鎮與學校師生參訪交流的新平台，吸引眾多目光。從老屋到藝文館舍的轉變，象徵社區在保留傳統與追求創新的平衡中，找到前進的力量，為屏東的低碳藝文旅遊寫下新頁。

屏東崁頂百年古厝「圍內靜好」勇奪國際雙金。（圖由屏縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法