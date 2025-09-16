為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    淡江大橋明年5月通車 交通部：通車前辦藝術季邀民眾上橋

    淡江大橋於今（16日）上午舉行合龍典禮（記者陳逸寬攝）

    淡江大橋於今（16日）上午舉行合龍典禮（記者陳逸寬攝）

    2025/09/16 10:33

    〔記者蔡昀容／台北報導〕淡江大橋今天（16日）舉行合龍典禮，吊裝最後一個結塊拼圖。交通部長陳世凱會前受訪表示，淡江大橋將成為台灣國門新象徵，減少30％關渡大橋交通壓力，節省25分鐘車程，明年5月舉辦通車典禮，並將舉辦連續數天的藝術季，邀請民眾上橋感受歷史建設。

    陳世凱表示，淡江大橋是台灣新景點也是台灣的驕傲，未來會成為新國門，不管自松山機場或桃園機場起降，都能看到淡江大橋，知道已經來到台灣，相信未來也會成為國際旅客遊玩點。所以淡江大橋除了交通設施，讓車子、輕軌、自行車、行人通行，也會設置觀光旅客需要的設施，包含故事館，讓民眾能通行、運動、觀光，是一個綜合性的重要大橋，也是重要觀光大橋。

    淡江大橋開通後，預計能紓解地方交通壓力，陳世凱指出，預計能減少30％關渡大橋交通壓力，未來從淡水端到八里端，例如從淡水前往機場，可以節省25分鐘車程。

    淡江大橋預計明年5月舉辦通車典禮。陳世凱預告，明年5月將準備一連好幾天的藝術季活動，慶祝淡江大橋正式通車，邀請大家走上橋面感受這項歷史建設。這座橋的設計元素包括雲門舞集，通車典禮將邀請雲門舞集到橋上演出。

    淡江大橋乘載社會期望，交通部規劃，在正式通車之前，舉辦路跑、開幕大遊行、星光音樂會、民眾體驗日、雲門舞集創作表演等一連串活動，讓民眾有機會在夕陽美景下，體驗工程挑戰、堅持及韌性。

    淡江大橋16日舉行合龍典禮，交通部長陳世凱會前受訪。（記者蔡昀容攝）

    淡江大橋16日舉行合龍典禮，交通部長陳世凱會前受訪。（記者蔡昀容攝）

