虎科大邀泰劇《瘋狂獨角獸》原型現身 李發順贈青年「5字」箴言

虎科大海外首場萬隆講座，由台灣駐泰國代表處公使董思齊（左）主持，邀請閃電達創辦人兼執行長李發順（右）分享創業經驗。（圖由虎尾科技大學提供）

2025/09/16 10:33

〔記者李文德／雲林報導〕國立虎尾科技大學在泰國辦首場萬隆經營講座《跨國青年創業論壇》，邀請泰劇《瘋狂獨角獸》故事原型的閃電達集團創辦人兼執行長李發順分享創業經驗，吸引超過200名台泰兩國青年齊聚。李發順強調，選擇「困難但正確」的挑戰，才能建立市場壁壘與核心競爭力。

Netflix熱播影集《瘋狂獨角獸》改編自李發順的故事，劇中描述主角出身泰北貧困山村，為讓家人脫離貧困，孤身前往曼谷追夢，憑藉流利中文與堅韌意志投入競爭激烈快遞產業，逐步將公司推向泰國首間獨角獸企業，影集上線首週空降Netflix非英語影集收視榜第4名，更坐穩泰國冠軍。

李發順指出，快遞業務處於供應鏈末端，最終都會陷入「價格戰」的紅海競爭，因此透過整合專業電商倉儲、直播帶貨等，打造完整供應鏈生態閉環，突破單一物流限制，才能為企業創造更高價值；他談到，進軍寮國、菲律賓到馬來西亞時，曾遭遇文化差異、法規與治安等難題，但選擇「困難但正確」的挑戰，才能建立市場壁壘與核心競爭力。

面對現場青年創業者，李發順提出三項核心建議，一是「厚臉皮」、二是「多聽多問少說」、三則是「相信數據，也相信直覺」。

虎科大秘書室公共事務組長張逸品表示，此場萬隆經營講座首次移師海外辦理，論壇主題「獨角獸」象徵突破疆界、重塑產業創新精神。正與學校的教育使命相契合，從跨域到跨國合作，學校期待培養更多正向積極、促進產業升級的青年實踐者。

虎科大海外首場萬隆講座，齊聚超過200位台泰青年創業家、投資人及僑台商共襄盛舉。（圖由虎尾科技大學提供）

張逸品表示，虎科大將持續從跨域走向跨國，培育青年實踐者，並鏈結台灣技術能量與泰國及東協新興市場合作。（圖由虎尾科技大學提供）

