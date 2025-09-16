麻豆護濟宮金蓮寺夜巡遶境20日登場 警方將實施彈性交管

麻豆護濟宮金蓮寺20日舉行夜巡祈安大典遶境，預計參與陣頭8陣，夜間19時遶巡麻豆圓環五岔路口3圈，聲勢浩大，將吸引大批民眾觀看，麻豆警動員交通疏導。（警方提供）

2025/09/16 10:20

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆護濟宮金蓮寺20日舉行夜巡祈安大典遶境，預計參與陣頭8陣，夜間19時遶巡麻豆圓環五岔路口3圈，聲勢浩大，將吸引大批民眾觀看，麻豆警動員交通疏導，呼籲用路人注意交管。

護濟宮金蓮寺平安遶境活動已依規定申請路權，麻豆分局將分階段實施彈性管制，請外地遊客及當地民眾依警方交通指揮疏導，9月20日夜間18時至24時，香陣經麻豆中山路，並於麻豆圓環進行祭改儀式，管制麻豆中山路沿線，車輛請改走仁愛路改道；麻佳路往麻豆方向，車輛提早改道走新生南路114巷便道。9月20日19時至21時，祭改遶境活動經麻豆區麻豆圓環。

管制點實施暫時改道措施，籲請用路人多利用麻豆市區聯外道路（新生北路、新生南路、台19甲線、市176線、市171線）改道行駛，相關交通要道設置大型改道牌面，請外地遊客提前避開香陣遶行路線，警方除嚴格要求遶境隊伍行進期間，應緊靠道路右側及路肩，要求廟方派遣交通疏導志工及督陣人員適時引導陣頭行進，避免影響車流。

麻豆護濟宮金蓮寺20日舉行夜巡祈安大典遶境，預計參與陣頭8陣，夜間19時遶巡麻豆圓環五岔路口3圈，聲勢浩大，將吸引大批民眾觀看，麻豆警動員交通疏導。（警方提供）

