純屬演練！竹市毒災細胞簡訊演練9/18發送 科學園區周邊1.6公里將收到

純屬演練！竹市毒災細胞簡訊演練9/18發送，科學園區周邊1.6公里民眾將收到疏散避難簡訊。（市府提供）

2025/09/16 10:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為強化企業面對毒化災害的應變與處理能力，新竹市政府將於9月18日在聯華電子股份有限公司Fab 8D廠舉辦「114年新竹市毒災及空品嚴重惡化複合式災害暨竹科工安環保月聯合防救演練」，演練當日下午2時20分將以聯電Fab 8D廠為中心，於半徑1.6公里範圍內發送「新竹市毒災告警細胞廣播訊息」，預計涵蓋科園、金山、仙水、關東等4里，並同步推播中、英文各1則訊息，播送時間約5分鐘；竹市環保局特別強調，簡訊僅為「演練測試」，相關區域內並無毒化物洩漏或其他異常情形，請民眾毋須驚慌。

此次災害防救演練特別結合大數據、物聯網等智慧科技，發布毒災告警細胞廣播訊息，透過電信業者向指定地區內的行動電話廣播發送告警訊息，讓民眾可以於第一時間接獲災害消息，採取應變措施。

環保局表示，此次針對周邊里鄰發送簡訊，是災害防救演練的一環，主要目的是檢測新竹市毒災細胞簡訊的發送效能，同時提升民眾防災意識。以毒化物洩漏災害為例，若民眾身處「受影響管制區域內」，應立即就地避難，降低接觸毒化物的風險；若身處「管制區域外」，則應進行緊急疏散，迅速前往安全集結點安置，以確保自身安全。

環保局說明，民眾應關緊門窗，並使用膠帶等材料盡量封堵與外界空氣流通的縫隙（如門縫、空調口、通風口等），躲藏於密閉家戶內，作為暫時保障自身安全的重要措施。同時，應密切關注新聞媒體、官方網路平台及收音機，隨時掌握最新災害訊息，直至解除警報。

