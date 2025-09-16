為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    捷運施工害公車卡路中交通大亂 新北要求北市捷運局改善

    日前捷運北環段施工害公車卡在路上、影響交通，新北市副市長陳純敬今天在道安會報要求施工廠商台北市捷運工程局改善。（記者賴筱桐攝）

    2025/09/16 10:22

    〔記者賴筱桐／新北報導〕有民眾反映，9月4日晚間7點多，新北市蘆洲區集賢路有公車準備進徐匯中學站，卻因環狀線北環段捷運施工，一輛載運鋼筋的大型車輛占據車道，造成4輛公車卡在道路上約20分鐘，影響交通。新北市副市長陳純敬今天在道安會報要求施工單位台北市政府捷運工程局改善。北市捷運局第一區工程處表示，已調整工區和施工順序，將督促廠商落實交維計畫。

    當天公車乘客抱怨，因捷運施工載運鋼筋的大貨車占用車道，現場人員管制，只給小客車通行，結果公車全部卡在路上，司機詢問工人需要多久時間，工人一直說再5分鐘，前後約等20分鐘，害他狼狽地蹲在路邊吃晚餐。

    台北市捷運工程局第一區工程處人員表示，9月4日進行環狀線連續壁工程，鋼筋運送分成3段搭接，最後一段工區狹小，鋼筋從外面做好吊運進來，由於道路狹窄，先疏導小型車走替代道路，但是公車體積較大無法通過，於是請公車在現場等候，根據監視器畫面顯示，公車晚間7點5分進站，7點17分離站，影響約12分鐘。

    第一區工程處人員說，7點5分已是非尖峰時段，由於工區狹小，施工範圍只有10公尺寬，改善方式是調整工區和施工順序，避免未來施工占用道路。

    陳純敬說，非尖峰時段應該有統一規定，或是施工交維計畫有明訂，如果從尖峰時段就開始施工，持續到非尖峰時段，發生阻擋道路、影響交通的事件，仍要改善。

    新北市交通局副局長林麗珠表示，捷運工程是持續進行，不會是晚間7點5分才開始，因為施工占用道路範圍，公車才過不去，原則上是因為連續性施工造成問題，北市捷運局宣稱已調整施工方式，未來不會占用道路，應落實執行交維SOP，畢竟蘆洲路幅狹小，交通量很大，稍有事故或突發狀況就會影響交通和車流，特殊狀況要派員在路口指揮，並確實督導廠商改善。

