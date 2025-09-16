羅東重陽敬老禮金加碼2千 65歲以上人人有份最高2萬2千元

羅東鎮今年重陽敬老禮金加碼2000元，65歲以上長者人人有份。（圖由羅東鎮公所提供）

2025/09/16 10:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮今年重陽敬老禮金全面加碼2000元，年滿65歲就有領取資格，禮金1200元起跳，百歲人瑞2萬2000元，全鎮有近1萬4000人受惠。

羅東鎮重陽節敬老禮金金額，百歲人瑞從2萬元提高為2萬2000元，90到99歲6600元增至6800元，80到89歲2000元提高為2200元，65到79歲1000元調高到1200元，今年6月30日前設籍羅東鎮的65歲以上長者人人有份。

請繼續往下閱讀...

羅東鎮公所表示，今年度起公所發給65到89歲長者的敬老禮金改以匯款方式發放，只需申請1次，往後每年優先入帳，請備妥本人金融機構存摺及身分證正反面影本、印章、代辦人身分證影本，到羅東鎮公所辦理。

為防範不肖人士假借重陽禮金為由詐騙，羅東鎮長吳秋齡提醒大家，鎮公所不會派員到府收取匯款申請資料，若收到不明簡訊請提高警覺，如有疑慮可向公所查證。

羅東鎮長吳秋齡（中）宣布，羅東鎮百歲人瑞重陽敬老禮金調高到2萬2000元。（圖由羅東鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法