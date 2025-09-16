高市塑膠製品公會反映困境 康裕成允諾將協助轉達產業心聲

高市塑膠製品公會由理事長許銘盛帶領，專程拜會高市議長康裕成反映產業心聲。（議會提供）

2025/09/16 10:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市塑膠製品商業同業公會日前拜會高市議長康裕成，除捐贈復康巴士，也反映包括移工、工廠登記、金融支持等困境，康裕成肯定傳產對地方經濟的貢獻，允諾將協助向市府轉達心聲，制定政策助企業跨越難關。

塑膠公會由理事長許銘盛帶領，專程拜會高市議長康裕成，透過捐贈復康巴士的公益善舉，用誠意爭取外界對塑膠產業的刻板印象。

許銘盛也向康裕成表達產業心聲，提到台灣塑膠回收實力名冠全球，根據環境部統計每年使用後的塑膠製品約有104萬公噸進入物料回收，再利用率約40%，表現不俗。

但距離政府2030年包裝容器回收率80%目標仍有差距，以寶特瓶為例、回收率高達95%，卻大多被降階用於衣物、建材等，無法回到食品級用途，形成「假循環」疑慮。

許銘盛強調，塑膠問題不在材料本身，而是制度與政策不足，他認為只要技術提升、政策配套得宜，塑膠能成為永續發展的重要助力，而非被污名化的材料；他也代表產業向康裕成陳情，包括放寬僱用外籍勞工比例、鬆綁工廠登記及金融貸款條件等。

康裕成對公會的努力表達肯定，並指出塑膠製品在現代生活中仍扮演便利及不可或缺的角色，期待政府和產業攜手透過創新循環的設計與政策，解決環保疑慮；高雄轉型升級成為科技與智慧城市，但傳統產業對地方經濟貢獻不可抹滅，她允諾將協助向市府轉達心聲，並要求相關局處密切關注國際情勢，順應情勢制定政策，協助企業跨越難關。

許銘盛提及塑膠產業面臨困境，康裕成允諾協助傳達產業心聲。（議會提供）

