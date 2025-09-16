為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市塑膠製品公會反映困境 康裕成允諾將協助轉達產業心聲

    高市塑膠製品公會由理事長許銘盛帶領，專程拜會高市議長康裕成反映產業心聲。（議會提供）

    高市塑膠製品公會由理事長許銘盛帶領，專程拜會高市議長康裕成反映產業心聲。（議會提供）

    2025/09/16 10:05

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市塑膠製品商業同業公會日前拜會高市議長康裕成，除捐贈復康巴士，也反映包括移工、工廠登記、金融支持等困境，康裕成肯定傳產對地方經濟的貢獻，允諾將協助向市府轉達心聲，制定政策助企業跨越難關。

    塑膠公會由理事長許銘盛帶領，專程拜會高市議長康裕成，透過捐贈復康巴士的公益善舉，用誠意爭取外界對塑膠產業的刻板印象。

    許銘盛也向康裕成表達產業心聲，提到台灣塑膠回收實力名冠全球，根據環境部統計每年使用後的塑膠製品約有104萬公噸進入物料回收，再利用率約40%，表現不俗。

    但距離政府2030年包裝容器回收率80%目標仍有差距，以寶特瓶為例、回收率高達95%，卻大多被降階用於衣物、建材等，無法回到食品級用途，形成「假循環」疑慮。

    許銘盛強調，塑膠問題不在材料本身，而是制度與政策不足，他認為只要技術提升、政策配套得宜，塑膠能成為永續發展的重要助力，而非被污名化的材料；他也代表產業向康裕成陳情，包括放寬僱用外籍勞工比例、鬆綁工廠登記及金融貸款條件等。

    康裕成對公會的努力表達肯定，並指出塑膠製品在現代生活中仍扮演便利及不可或缺的角色，期待政府和產業攜手透過創新循環的設計與政策，解決環保疑慮；高雄轉型升級成為科技與智慧城市，但傳統產業對地方經濟貢獻不可抹滅，她允諾將協助向市府轉達心聲，並要求相關局處密切關注國際情勢，順應情勢制定政策，協助企業跨越難關。

    許銘盛提及塑膠產業面臨困境，康裕成允諾協助傳達產業心聲。（議會提供）

    許銘盛提及塑膠產業面臨困境，康裕成允諾協助傳達產業心聲。（議會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播