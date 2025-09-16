為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    菜價回穩、青蔥飆天價！ 每公斤破300元原因曝光

    青蔥價格居高不下，近期批發價都維持在300元左右，菜市場一把也維持80至100元之間。（記者陳冠備攝）

    青蔥價格居高不下，近期批發價都維持在300元左右，菜市場一把也維持80至100元之間。（記者陳冠備攝）

    2025/09/16 09:55

    〔記者陳冠備／彰化報導〕近來市場上葉菜類大量上市，部分青菜甚至跌至「1把10元」，讓消費者終於能夠鬆口氣，不過青蔥卻依舊高掛不下，批發價持續維持每公斤200至300元，形成「菜土菜金」的強烈對比。

    根據溪湖果菜市場行情，彰化產地青蔥自8月初突破百元後一路飆漲，9月上旬每公斤均價307元，本週均價291元，傳統市場1把則在80至100元之間，仍維持在高檔。不少消費者質疑，颱風過這麼久，不少青菜都降價不少，為何青蔥價卻降不下來，還越賣越貴。

    對此台中區農改場副研究員錢昌聖指出，青蔥生長期需70至90天，遠較一般葉菜類長，且其最適生長溫度約在20多度，主要盛產期為秋季至隔年清明節，然而夏季高溫導致青蔥分蘗數從冬季的12支銳減至5支，產量直接減少超過一半。

    此外，夏季高溫多濕的環境使青蔥容易出現葉尖乾枯與病蟲害，照顧成本大幅提升，今年雨季頻頻，導致今年青蔥產量供不應求，價格就居高不下。他也說，正常情況下，青蔥年均價約落在每公斤60元，既能讓農民獲利，消費者也能接受。

    近來市場上葉菜類大量上市，部分青菜甚至跌至3把50甚至1把10元。（資料照）

    近來市場上葉菜類大量上市，部分青菜甚至跌至3把50甚至1把10元。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播