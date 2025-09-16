菜價回穩、青蔥飆天價！ 每公斤破300元原因曝光

青蔥價格居高不下，近期批發價都維持在300元左右，菜市場一把也維持80至100元之間。（記者陳冠備攝）

2025/09/16 09:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕近來市場上葉菜類大量上市，部分青菜甚至跌至「1把10元」，讓消費者終於能夠鬆口氣，不過青蔥卻依舊高掛不下，批發價持續維持每公斤200至300元，形成「菜土菜金」的強烈對比。

根據溪湖果菜市場行情，彰化產地青蔥自8月初突破百元後一路飆漲，9月上旬每公斤均價307元，本週均價291元，傳統市場1把則在80至100元之間，仍維持在高檔。不少消費者質疑，颱風過這麼久，不少青菜都降價不少，為何青蔥價卻降不下來，還越賣越貴。

對此台中區農改場副研究員錢昌聖指出，青蔥生長期需70至90天，遠較一般葉菜類長，且其最適生長溫度約在20多度，主要盛產期為秋季至隔年清明節，然而夏季高溫導致青蔥分蘗數從冬季的12支銳減至5支，產量直接減少超過一半。

此外，夏季高溫多濕的環境使青蔥容易出現葉尖乾枯與病蟲害，照顧成本大幅提升，今年雨季頻頻，導致今年青蔥產量供不應求，價格就居高不下。他也說，正常情況下，青蔥年均價約落在每公斤60元，既能讓農民獲利，消費者也能接受。

近來市場上葉菜類大量上市，部分青菜甚至跌至3把50甚至1把10元。（資料照）

