    馬公航道赫見海龜浮屍 疑似遭船隻螺旋槳擊中奪命

    澎湖海洋保護志工團隊，在四角嶼至風櫃尾航道區，發現海龜浮屍。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

    2025/09/16 09:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公四角嶼至風櫃外海，為出入馬公港主要航道區，每日船隻出入頻繁，今（16日）澎湖海洋志工保護團隊出海巡航，在該海域發現1隻海龜浮屍漂流，龜殼上有損傷，疑似遭到船隻螺旋槳擊中喪命，已通報農漁局及環保局打撈上岸處理。

    澎湖是台灣重要的海龜棲地，尤其望安島是目前台灣最穩定的綠蠵龜產卵地之一。 台灣共有5種海龜，包括綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜和革龜，其中綠蠵龜在澎湖最為常見，但所有海龜都已被列為瀕臨絕種保育類動物，禁止捕捉及食用，若發現傷病龜或死亡海龜，則依法進行通報。

    近年來，由於棲地減少和人為干擾，海龜產卵數量下降，澎湖縣政府及相關單位正推動保育措施，如設立望安島野生動物保護區、傷病龜收容中心、望安綠蠵龜館等，並進行海龜救傷收容與野放，以及加強環境教育宣導，以保護海龜及其生長環境。

    由於馬公港是澎湖主要出入門戶，四角嶼至風櫃尾更是航道必經之處，因此每日除了漁船出入頻繁之外，還有交通船、快艇、商船出入，有時還有大型郵輪出入港，在海中船隻螺旋槳就像鋒利的絞肉機一樣，可以截殺任何靠近的生物，澎湖各港口時而傳出海龜遭到螺旋槳絞殺意外，澎湖海洋保護志工團隊發現的海龜浮屍，上面龜殼明顯掉落，但詳細死亡原因，仍有待進一步調查才能確定。

