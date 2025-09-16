為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    紓解南科通勤塞車惡夢 善化溪埔中路拓寬動土

    善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程動土，預計2027年8月完工。（記者劉婉君攝）

    善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程動土，預計2027年8月完工。（記者劉婉君攝）

    2025/09/16 09:46

    〔記者劉婉君／台南報導〕解決南科通勤塞車惡夢，總經費近10億元的台南市善化區溪埔中路拓寬新闢道路接烏橋中路工程，今（16）日啟動，預計2027年8月完工。

    善化區南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程上午由市長黃偉哲、內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修等人主持動土典禮，由內政部國土管理署補助8成，加上地方配合款，總經費約9.54億元。

    工務局長陳世仁指出，工程範圍北起麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口，向南延伸約至豐年橋前，拓寬路段長度約1.9公里，寬度由現況9至10公尺，雙側拓寬至18公尺。

    新闢路段則從豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，長度約1.3公里，路寬18m公尺（含1座橋梁），總長約3.2公里，為雙向4車道道路。

    黃偉哲表示，南科發展需求已外溢至曾文溪以北地區，麻豆、佳里往南科須進入胡厝寮社區，除影響社區寧靜外，更易造成塞車，溪埔中路拓寬後，除有效分流車潮，解決通勤塞車問題外，也讓科學園區與溪北產業與生活圈更為緊密連結。

    陳世仁說，因應南科迅速發展，北外環樹谷聯絡道也預計明年4月完工，同時積極向交通部爭取國8交流道改善及南133路口立體化工程，以及烏橋中路向北跨曾文溪銜接市道173線新闢道路工程，增加南科路網服務範圍及效能。

