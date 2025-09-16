明起高壓減弱低壓帶水氣北上天氣漸不穩 週末留意擾動發展

今仍受太平洋高壓帶來偏東風環境影響，普遍是高溫炎熱的氣溫型態。（資料照）

2025/09/16 10:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（16日）仍受太平洋高壓帶來偏東風環境影響，普遍是高溫炎熱的氣溫型態，各地高溫仍可達32-34度，台北盆地等地區更有36度以上高溫出現，明（17日）起高壓逐漸減弱，加上南方低壓帶水氣北移，上午過後熱對流雲系發展影響範圍將逐日擴大。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，南方大低壓帶已經開始有些外圍的水氣北上，各地雲量較昨天增多，不過今不會帶來明顯的降雨，僅迎風面的東南部至恆春半島地區有局部短暫陣雨。其他地區上午普遍晴到多雲，午後山區附近以及高屏地區仍可能有熱對流雲系發展影響，也會有短暫陣雨或雷雨機會。

台北盆地延伸到桃園，以及中南部內陸地區，仍會有36度或以上的高溫出現，進行戶外活動仍要注意防曬並適時休息補充水分，降低熱傷害風險。

明天到週四（18日）太平洋高壓會有逐漸減弱的趨勢，南方大低壓帶水氣北上會更為明顯，預期花東至恆春半島地區都會有局部短暫陣雨，午後熱對流雲系發展影響範圍也將逐日擴大，各地山區、中南部地區下午時段都可能有短暫陣雨或雷雨，部分地區的雨勢要到晚間才會逐漸停止。

週五（19日）進入低壓帶邊緣，東南部、南部全天都有不定時的短暫陣雨機會，午後其他地區也都可能受到熱對流雷陣雨影響，有局部大雷雨發生的可能性，只有宜蘭到大台北地區受影響機會較低。

週末期間在南方的低壓帶中可能發展出熱帶性低氣壓或颱風系統，預期已經來到華南沿岸，對台沒有直接影響，仍維持相似的天氣型態，但隨著低壓逐漸遠離，整體水氣可望開始減少，迎風面及午後的降雨規模都有逐日降低的機會。

後續要關注的，就是台灣東方海面是否會再次有熱帶擾動發展；目前的預報趨勢來看，週末到下週在菲律賓東方海面確實會再有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會，但現階段連系統前身的低壓雛形都還未出現，可能的生成位置及後續走向都還有很大變數，因此還無法評估是否會影響台灣，最快可能得等到週五以後才會比較明朗一些。

