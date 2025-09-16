AI自動識別、足球對戰 北市無人機賽事12萬獎金等你拿

台北市無人機教育中心賽事今年將於12月6日於木柵高工舉行。圖為木柵高工無人機教育中心展示無人機。（記者甘孟霖攝）

2025/09/16 09:52

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市無人機教育中心賽事今年將於12月6日於木柵高工舉行，北市教育局介紹，今年賽事內容延續「遙控障礙賽」與「無人機應用賽」，還首度增設「AI自動識別組」及「無人機足球賽」，結合人工智慧與運動元素，打造跨域挑戰新亮點；教育局表示，本次賽事獎金總額12萬元，9月23日上午9點起開放報名，邀請全國高中以下學生參與。

教育局介紹，「無人機應用賽（AI自動識別組）」不限學層，學生將同場挑戰AI技術，參賽者需於限定時間內蒐集影像數據並完成模型訓練，再操作無人機進入任務區，透過AI完成指定任務拍攝；過程不僅有助理解人工智慧運作原理，也能體驗AI在災害監測、工程巡檢等領域的應用，並培養數據分析與問題解決能力。

請繼續往下閱讀...

全新登場的「無人機足球賽」融合科技與運動，採2分鐘限時分組對抗；學生須操控無人機於模擬場地進行射門、攻防與得分。賽事呼應國際航空運動協會（FAI）推動的新興競技，讓學生展現戰術規劃、空間感知與即時判斷，並透過團隊合作培養系統性思維。

教育局表示，今年競賽提供總額12萬元獎勵，頒發各學層組別前3名及裁判特別獎，第1名可得到5000元獎勵，期望透過競賽激發學生對新興科技的興趣，並培養跨域整合與團隊合作能力，未來也將持續結合AI、運動與更多創新元素。

教育局補充，本次競賽報名分2階段，第1階段自9月23日（星期二）上午9點至10月7日（星期二）下午4點止；若尚有名額，第2階段將於10月9日（星期四）至10月16日（星期四）中午12點止開放，報名請至「台北市科技教育網」；可洽台北市無人機教育中心，電話（02）2230-0506轉731。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法