屏東「鹽琉秋HiHi」9/20-21登場 與越南移工共團圓不分國界

屏東「鹽琉秋HiHi」 與越南移工共團圓不分國界。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/16 09:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「2025鹽琉開趴-鹽琉秋HiHi」將於9月20至21日在新園海洋航運園區熱鬧登場，以「南洋異國」結合「中秋節慶」為主題，打造一場跨越國界的團圓盛宴。新園鄉身為屏東越南移工最多之地，縣府交通旅遊處特別以此為核心，邀請在地居民與外籍友人共襄盛舉，透過繽紛的越南五星燈籠與傳統工藝，傳遞中秋團圓不分國界的情感，讓思鄉之情在節慶溫馨中得到慰藉。

活動兩天推出《園仔陪你賞越Chill》手作課程，民眾可親手製作象徵平安順遂的「五星燈籠」，或彩繪「越南斗笠」，體驗越南文化魅力。現場更有超過50攤異國美食與在地小吃市集，搭配「園仔限定打卡任務」及「我要成為鹽琉人」抽獎，9月21日將公布50位幸運得主，送出小琉球來回船票或精美禮包，增添互動樂趣。晚間演出陣容星光熠熠，梁文音、芒果醬、淺堤、怕胖團、隨性樂團、hue及東南亞樂團接力開唱，帶來視聽饗宴。

請繼續往下閱讀...

縣府強調，新園鄉的越南移工為地方注入多元活力，此次活動以越南中秋元素為亮點，點亮園區的五星燈籠不僅象徵團圓，更祈願生活平安。活動結合親子同樂與異國風情，讓在地人與外籍朋友在秋夜共享美食與歡樂，展現新園海港新魅力。歡迎民眾踴躍參加，感受不一樣的中秋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法