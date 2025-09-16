阿嬤捐書 助偏鄉孩子愛上閱讀

高帝園民宿代表邱宏仁（右）在嘉義縣政府前教育處長王建龍見證下捐書給瑞里國小。（圖由瑞里國小提供）

2025/09/16 09:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於紫色山城的嘉義縣梅山鄉瑞里國小，日前獲得在地的高帝園民宿贈送百本精選好書。校長張貴霖指出，為善用珍貴的閱讀資源，學校在中廊設置了「閱讀角」，開放給師生、社區民眾與來訪遊客使用，期盼藉由共享書籍，讓瑞里成為書香滿盈的學習園地。

張貴霖指出，高帝園贈書有個阿嬤疼惜孫女的溫馨故事，高帝園負責人林淑媛兒子邱宏仁的太太是印尼籍，長女出生後帶回娘家照顧，直到4歲才回來台灣，致中文程度遠遠落後同齡孩子，國語課成了她的夢魘，也因為學習落後，對上學感到恐懼。不過升上三年級後，在新導師耐心輔導下，成績愈來愈好，也開始喜歡上學與閱讀。

張貴霖說，邱宏仁長女上學期最後一次考試，3年來，國語第一次考超過80分，全家都很開心，阿嬤林淑媛特地來學校感謝，並提出協助學校推動校園閱讀風氣的構想，因而由學校幼兒園與小學部的所有老師開書單，精選出百部適合1歲到12歲閱讀的好書。

張貴霖強調，瑞里國小小學部學生16位，幼兒園5位，合計才21位。由於瑞里紫色山城遊客絡繹不絕，學校是社區最大的平台，為善用這些閱讀資源，特別在中廊設置開放式的「閱讀角」，不分平假日提供社區民眾與遊客使用。

林淑媛表示，老師不放棄任何一位學生的精神令人感動，因為要讓學習落後的孩子建立起信心，是一件艱困的事情，也希望捐贈書籍可以提升偏遠山區的閱讀風氣。

嘉義縣政府前教育處長王建龍帶著瑞里國小學生謮繪本。（圖由瑞里國小提供）

