萬人連署縮短國高中上課時間 EdYouth：先研議國中小早自習自由參加

萬人連署縮短國高中上課時間，EdYouth理事長蔡其曄呼籲教育部優先開放國中小早自習自由參加。（EdYouth提供）

2025/09/16 09:26

〔記者林曉雲／台北報導〕「公共政策網路參與平台」上萬人附議國高中上課時間縮短為10時至16時，盼能改善學生長期睡眠不足與學習效率不佳問題。EdYouth台灣一滴優教育協會今（16）日發聲明呼籲，教育部正視兒少休息權與學生心理健康，積極回應學生訴求，優先研議開放國中小早自習自由參與的可行性。

EdYouth理事長蔡其曄表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，台灣中小學生每年上課時數居全球之冠，加上課後補習與升學壓力，早已嚴重壓縮學生所需的休息時間，2017年就有民眾透過「公共政策網路參與平台」提出延後到校的訴求，教育部後於2022年修訂高中生在校作息規定，推動早自習不再強制到校。

EdYouth認為，學生在長時間的學校生活與課後補習，不僅壓縮了休息時間，也背離108課綱「適性揚才」精神，依教育部統計，108課綱施行後，文理補習班數量大幅增長，更有立委質詢時質疑「補習班比超商多」，而依EdYouth調查，有受訪學生即表示，108課綱雖以多元學習為目標，實際上卻因升學主義與考試壓力未減，學生課後補習風氣依舊盛行；若缺乏充足配套，課綱的立意無法真正落實。

針對平台提案指出，「慢性睡眠剝奪導致學習效率大減、憂鬱情緒增加、自傷自殺風險提升。」根據衛福部統計，12至17歲少年的死因排名中，自殺以24.4%位居第二，僅次於事故傷害的30.2%；蔡其曄指出，正視國高中生的心理健康議題刻不容緩，也呼籲衛福部應針對18歲以下之自殺個案進行死因回溯，並研究其背後的結構性因素。

蔡其曄強調，近兩次聯合國「兒童權利公約（CRC）」國際審查中，國際委員持續關切台灣兒少的休息與遊戲權；並提醒兒少長時間待在學校及補習班等高壓環境，恐對身心發展造成負面影響。

EdYouth呼籲，教育部積極回應學生訴求，正視學生長期休息時間不足的問題，針對課綱與課程規劃展開廣泛討論，並提供學生課後學習與活動的相應配套支持，同時應檢視近年文理補習班不減反增的現象，並在未來課綱調整中，將學生的遊戲權、休息權與心理健康納入考量，確保課綱能落實聯合國兒童權利公約之精神，並回應學生需求。

