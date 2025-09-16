公館圓環施工 粉專PO周邊路況圖：不是圓環沒塞就pass

「聲量看政治」今上午8點9分PO出「GOOGLE MAP」路況圖，圖上顯示「羅斯福路」雖大致呈現綠色，但包含「水源快速道路」、「基隆路」、「木柵路」等要道都有大片路段見紅。（圖擷自臉書）

2025/09/16 09:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公館圓環公車專用地下道填平上週末動工，昨日迎來首個上班日，圓環周邊交通順暢，但議員苗博雅指出，現場指揮人力多到不可思議，且有延長羅斯福路南北向秒數，並把車流引導到其他道路。今上午臉書粉專「聲量看政治」也PO出路況圖質疑，「不要以為圓環沒有完全塞，就可以pass欸」，只見圓環附近雖然暢通，但周邊的主要替代要道其實都見紅。

「聲量看政治」今上午8點9分PO出「GOOGLE MAP」路況圖，圖上顯示「羅斯福路」雖大致呈現綠色，但包含「水源快速道路」、「基隆路」、「木柵路」等要道都有大片路段見紅。

「聲量看政治」質疑，「蔣萬安、李四川、北市府，不要以為圓環沒有完全塞，就可以pass欸，拉遠一點看看」，文末也強調「紅色不是捷運紅線，謝謝」。

在發文底下網友紛紛表示「我家人已經變成早上6點出門了」、「警察、義交都在路口當然不塞！都塞到周邊其他路上了….！」、「做個聰明的用路人」、「沒有捷運紅線紅，合格啦」。對於網友留言「請問拆公館圓環前，這些塞車路段有比較順嗎」，「聲量看政治」也表示「其實都是常塞路段，只是有沒有比塞還要更塞」。

事實上，政治工作者周軒昨日就曾在臉書轉貼網友拍下永福橋塞滿車輛的畫面，並指「笑死，難怪早上一堆媒體報公館圓環沒塞，原來車子都在橋上喔？」律師林智群也轉貼畫面並諷刺「車子都跑哪裡去了？記者可以去永福橋、中正橋看看」，他也強調「採訪重點在這裡」、「永和起飛了」。

在社群相關發文底下也可看到網友紛紛諷刺「基隆路車明顯少了」、「現在辛亥路，基隆路，和平東路正在大爆發呢」、「把所有的車都趕到別的地方，羅斯福路就沒車啦」、「以往每天走永福是因為福和塞爆，現在就...」、「一種縮小腹就好像沒有鮪魚肚的假象錯覺」、「捷運新店線塞爆了」、「我家不塞車就好」。

