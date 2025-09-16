為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北市中和國小校園超大樹屋 滿足小朋友對冒險想像

    新北市中和國小的超大樹屋，滿足小朋友在森林追逐跑跳的冒險情趣。（記者翁聿煌攝）

    新北市中和國小的超大樹屋，滿足小朋友在森林追逐跑跳的冒險情趣。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/16 09:06

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和國小校園內擁有一處巨型樹屋，小朋友置身其中，不僅可以攀爬山岩、還可以從獨木橋、管狀通道連通到周遭的二樓教室，充滿冒險情趣，最近剛開學，馬上成為一年級新生和幼兒園小朋友的森林遊樂園，練就一番爬上爬下、鑽天入地的好身手。

    中和國小校長呂郁原說，中和國小的班級人數全市數一數二，小朋友在密閉的都市空間，較少與大自然接觸，在學校不能只是關在教室裡，最需要活動的空間，因此學校利用教育部的補助經費，在教室大樓圍繞的中央廣場，配合幾棵老櫟樹設置一處大型的共融式遊具樹屋。

    在小朋友的眼中，這處大型的樹屋還結合攀岩、單槓、旋轉式滑梯等多項具有挑戰性的遊具，不論是學齡前的幼兒、還是低、中、高年級的學童，都能在其中找到適合的遊戲方法，玩到滿身汗也不在乎，最有趣的是，樹屋還有會搖晃的獨木橋、透過的管型連通道，可以從樹屋上方直接通往二樓的教室，讓許多小朋友願意克服內心的害怕，勇敢挑戰、征服困難。

    呂郁原說，中和國小的校本課程就是「動手做」，所以希望即使在都市中的校園，也能模擬出山野實驗學校的戶外環境，讓小朋友勇於嚐試，加上體育、陶藝等才藝課程，突顯出學校的教學特色，也為小朋友一輩子的能力打下基礎。

    新北市中和國小的超大樹屋，滿足小朋友在森林追逐跑跳的冒險情趣。（記者翁聿煌攝）

    新北市中和國小的超大樹屋，滿足小朋友在森林追逐跑跳的冒險情趣。（記者翁聿煌攝）

    新北市中和國小的超大樹屋，滿足小朋友在森林追逐跑跳的冒險情趣。（記者翁聿煌攝）

    新北市中和國小的超大樹屋，滿足小朋友在森林追逐跑跳的冒險情趣。（記者翁聿煌攝）

