《屏東孩子的永續搖籃》特展 讓仁愛國小學生看見土地未來

仁愛國小資優班學生介紹手作品牌。（圖由屏東縣政府提供）

2025/09/16 08:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府以「永續搖籃」為核心理念，與仁愛國小資優班、在地企業、產地夥伴與創業青年合作，共同策劃《屏東孩子的永續搖籃》特展， 即日起在屏東數位青創中心展出，邀請社會大眾一同見證孩子如何用行動回應土地。

屏東縣政府勞動青年發展處表示，展覽分為「永續搖籃主展區」與「創意成果展覽區」兩大展區，紀錄仁愛國小20位資優班學生，實地走訪屏東各鄉鎮的探究歷程。他們將屏東的地方產業、生態循環、人文風土與地理特性，轉化為創意作品，展現教育、產業與科技間的多元連結。

縣府勞青處處長李雨蓁表示，屏東數位青創中心提供場地資源，期望培育更多創新能量。去（2024）年青年影像團隊帶領仁愛國小學生，從撰寫劇本腳本到學習拍攝影片；今（2025）年青年團隊協助仁愛國小學生使用在中心錄音室錄音及製作Podcast，並將展覽作品以QR code導覽，透過數位方式傳達對永續理念的想像。除了各校支持，更感謝在地青年創業品牌協助學生實踐創意，學生更以作品啟發更多想像，形成正向循環，正是屏東無限可能的縮影。

《屏東孩子的永續搖籃－看見小朋友身上的無限潛力》展覽即日起展至11月1日止（每週日休館），不僅是一場教育成果的展覽，更是一場用孩子們的視角帶領大眾一起重新認識在地、實踐永續的深度旅程。

仁愛國小資優班學生分享走讀經驗。（圖由屏東縣政府提供）

勞青處長李雨蓁（右三）與仁愛國小資優班學生互贈禮物。（圖由屏東縣政府提供）

