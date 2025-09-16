為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《屏東孩子的永續搖籃》特展 讓仁愛國小學生看見土地未來

    仁愛國小資優班學生介紹手作品牌。（圖由屏東縣政府提供）

    仁愛國小資優班學生介紹手作品牌。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/09/16 08:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府以「永續搖籃」為核心理念，與仁愛國小資優班、在地企業、產地夥伴與創業青年合作，共同策劃《屏東孩子的永續搖籃》特展， 即日起在屏東數位青創中心展出，邀請社會大眾一同見證孩子如何用行動回應土地。

    屏東縣政府勞動青年發展處表示，展覽分為「永續搖籃主展區」與「創意成果展覽區」兩大展區，紀錄仁愛國小20位資優班學生，實地走訪屏東各鄉鎮的探究歷程。他們將屏東的地方產業、生態循環、人文風土與地理特性，轉化為創意作品，展現教育、產業與科技間的多元連結。

    縣府勞青處處長李雨蓁表示，屏東數位青創中心提供場地資源，期望培育更多創新能量。去（2024）年青年影像團隊帶領仁愛國小學生，從撰寫劇本腳本到學習拍攝影片；今（2025）年青年團隊協助仁愛國小學生使用在中心錄音室錄音及製作Podcast，並將展覽作品以QR code導覽，透過數位方式傳達對永續理念的想像。除了各校支持，更感謝在地青年創業品牌協助學生實踐創意，學生更以作品啟發更多想像，形成正向循環，正是屏東無限可能的縮影。

    《屏東孩子的永續搖籃－看見小朋友身上的無限潛力》展覽即日起展至11月1日止（每週日休館），不僅是一場教育成果的展覽，更是一場用孩子們的視角帶領大眾一起重新認識在地、實踐永續的深度旅程。

    仁愛國小資優班學生分享走讀經驗。（圖由屏東縣政府提供）

    仁愛國小資優班學生分享走讀經驗。（圖由屏東縣政府提供）

    勞青處長李雨蓁（右三）與仁愛國小資優班學生互贈禮物。（圖由屏東縣政府提供）

    勞青處長李雨蓁（右三）與仁愛國小資優班學生互贈禮物。（圖由屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播