AWS「生成式AI工作坊」首度移師南台 逾25家企業上課

亞馬遜網路服務（AWS）首度南下高雄，在青年局「K-TV新媒體人才培育中心」舉辦生成式AI工作坊，吸引逾25家企業與專業人士到場體驗AI實作。（青年局提供）

2025/09/16 08:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕亞馬遜網路服務（Amazon Web Services, AWS）「生成式AI工作坊」首度移師南台灣、在高市青年局舉行，吸引逾25家企業及產業人士參與，透過商業智慧工具及生成式AI程式助手實作演練，讓業界了解AI在產業應用的多元可能。

青年局長林楷軒表示，隨著生成式AI掀起熱潮，AWS也聽到南部產業界的需求，選擇運用青年局專業場地擴大AI工具的推廣，吸引許多工程師親自到場參與，K-TV首次出現一整排電腦的學習場景，成為難得一見的畫面。

林楷軒認為，這不僅展現高雄成為新媒體與科技人才應用基地的潛力，也讓青年與企業第一時間掌握最新科技脈動，青年局將持續推廣AWS雲端服務與技術，進一步擴大K-TV在AI應用的服務客群，讓市府的課程資源能夠更廣泛被使用。

AWS指出，新媒體中心具備完善場地與專業設施，提供絕佳的學習與交流環境，感謝青年局積極推動資源共享，讓企業與青年在高雄即可接觸國際前瞻技術，未來也將持續與青年局接洽，規劃更多符合產業需求的課程。

除生成式AI工作坊，青年局年度「行銷大師養成計畫」也同步展開，邀集知名新媒體團隊與創作者，包括「法律白話文運動」、「海苔熊」參與授課，首波課程報名人數已突破200人，最後兩班別「新媒體創意培訓班」和「短影音實戰工作坊」，報名期限至9月26日止，相關資訊可查詢青年局官網「K-TV高雄新媒體人才培育」專區（https://reurl.cc/DOLjVd）。

青年學員於「K-TV新媒體人才培育中心」使用專業設備進行創作與交流，展現高雄青年在新媒體領域的蓬勃能量。（青年局提供）

