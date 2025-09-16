「屏東激安」美食短影音競賽 《屏東最鼎昌號》奪冠獎金5萬元

屏東激安美食前三名作品。（屏東縣政府提供）

2025/09/16 08:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第二屆「屏東激安」美食短影音徵選競賽結果揭曉，來自彰化縣的網路創作者陳宗偉以《屏東最鼎昌號》從155件參賽作品中脫穎而出，影片以浮誇的演技及詞曲創作，闡述追逐美食的渴望，並傳遞店家甜點的特色和製作理念，詼諧搞笑的風格令人印象深刻，一致獲得評審青睞，勇奪冠軍，抱走5萬元獎金。

屏東縣政府去年首度舉辦「屏東激安」競賽，「激安」一詞源自日語，意為「平價」，象徵高性價比的美食，鼓勵民眾發掘各鄉鎮的特色美食，不需專業設備，人人都能拍出獨具風格的短影音。

縣長周春米表示，參賽者能在15至90秒內精準捕捉屏東美食的魅力，不論是古早味、中式、西式或創新料理，都引人食指大動，不僅展現新世代的創作能量，更突顯屏東甜品美食的多樣性與高CP值，歡迎大家來屏東規劃美食之旅。

今年競賽投件數比去年更多，共吸引155件作品參加，參與者不只屏東縣在地民眾，還有外縣市參賽者。經初選，36件進入複賽，除由參賽者各自發表在社群平台比拼網路聲量外，並邀請美食作家「私廚女王Irene」胡碧玲老師及暢銷書作家高敏敏營養師等人擔任決選評審。

評審團依主題契合度、創意獨特性、拍攝技巧、美術特效及社群聲量等指標進行評分，前三名如下：第一名，獎金5萬元：陳宗偉《屏東最鼎昌號》。第二名，3萬元：張雅涵《隱身在豬腳街的清新系甜品》、吳姝樺《屏東激安－仙目豆花》。第三名，2萬元：郭玉純《萬丹萬崧黑糖糕》、麥家碩《新鐘麻糬姑》、周婉菱《阿菱講台語－萬丹黑糖糕》。另有20名入選佳作，可各得5000元獎金，全部得獎作品線上看: https://reurl.cc/vL4eko。

激安美食評審胡碧玲大讚屏東美食。（屏東縣政府提供）

激安美食評審高敏敏大推屏東小吃。（屏東縣政府提供）

