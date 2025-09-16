為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「屏東激安」美食短影音競賽 《屏東最鼎昌號》奪冠獎金5萬元

    屏東激安美食前三名作品。（屏東縣政府提供）

    屏東激安美食前三名作品。（屏東縣政府提供）

    2025/09/16 08:39

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕第二屆「屏東激安」美食短影音徵選競賽結果揭曉，來自彰化縣的網路創作者陳宗偉以《屏東最鼎昌號》從155件參賽作品中脫穎而出，影片以浮誇的演技及詞曲創作，闡述追逐美食的渴望，並傳遞店家甜點的特色和製作理念，詼諧搞笑的風格令人印象深刻，一致獲得評審青睞，勇奪冠軍，抱走5萬元獎金。

    屏東縣政府去年首度舉辦「屏東激安」競賽，「激安」一詞源自日語，意為「平價」，象徵高性價比的美食，鼓勵民眾發掘各鄉鎮的特色美食，不需專業設備，人人都能拍出獨具風格的短影音。

    縣長周春米表示，參賽者能在15至90秒內精準捕捉屏東美食的魅力，不論是古早味、中式、西式或創新料理，都引人食指大動，不僅展現新世代的創作能量，更突顯屏東甜品美食的多樣性與高CP值，歡迎大家來屏東規劃美食之旅。

    今年競賽投件數比去年更多，共吸引155件作品參加，參與者不只屏東縣在地民眾，還有外縣市參賽者。經初選，36件進入複賽，除由參賽者各自發表在社群平台比拼網路聲量外，並邀請美食作家「私廚女王Irene」胡碧玲老師及暢銷書作家高敏敏營養師等人擔任決選評審。

    評審團依主題契合度、創意獨特性、拍攝技巧、美術特效及社群聲量等指標進行評分，前三名如下：第一名，獎金5萬元：陳宗偉《屏東最鼎昌號》。第二名，3萬元：張雅涵《隱身在豬腳街的清新系甜品》、吳姝樺《屏東激安－仙目豆花》。第三名，2萬元：郭玉純《萬丹萬崧黑糖糕》、麥家碩《新鐘麻糬姑》、周婉菱《阿菱講台語－萬丹黑糖糕》。另有20名入選佳作，可各得5000元獎金，全部得獎作品線上看: https://reurl.cc/vL4eko。

    激安美食評審胡碧玲大讚屏東美食。（屏東縣政府提供）

    激安美食評審胡碧玲大讚屏東美食。（屏東縣政府提供）

    激安美食評審高敏敏大推屏東小吃。（屏東縣政府提供）

    激安美食評審高敏敏大推屏東小吃。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播